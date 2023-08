Πώς συνδέεται ο καρδιακός παλμός με τα βιντεοπαιχνίδια

Ακόμη και οι νέοι που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ακανόνιστων καρδιακών παλμών μπορούν να παίξουν βιντεοπαιχνίδια με ασφάλεια εάν διαγνωστούν και αντιμετωπιστούν σωστά, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Μια παλαιότερη μελέτη έδειξε ότι το ηλεκτρονικό παιχνίδι θα μπορούσε να προκαλέσει δυνητικά θανατηφόρους ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς (αρρυθμίες) σε ορισμένα παιδιά, πυροδοτώντας διαμάχες μεταξύ των γιατρών.

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο στο Journal of the American College of Cardiology, είχε ως στόχο να δει πόσο συχνά εμφανίζονταν τέτοιες αρρυθμίες και ποιος κινδύνευε περισσότερο.

«Στη μεγαλύτερη μελέτη μέχρι σήμερα, παρατηρούμε ότι αυτές οι αρρυθμίες είναι εξαιρετικά σπάνιες», ακόμη και σε νέους με γενετικές παθήσεις όπως το σύνδρομο μακρού QT, δήλωσε ο Michael Ackerman, MD, PhD, της Mayo Clinic στο Rochester, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από το 2000 έως το 2022 για περισσότερους από 3.300 νέους με γενετική καρδιακή πάθηση που νοσηλεύτηκαν στην κλινική Mayo.

Μόνο έξι (0,5%) είχαν αρρυθμία κατά τη διάρκεια βιντεοπαιχνιδιών. Οι πέντε από τους έξι ήταν άνδρες και η μέση ηλικία ήταν 13. Όλοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία και κανένας δεν είχε αρρυθμία κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης της μελέτης, η οποία κυμαινόταν από 7 μήνες έως 4 χρόνια.

«Ο κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως επιχείρημα… για να περιοριστεί ο χρόνος που αφιερώνεται στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, εάν οι άνθρωποι διαγνωστούν και αντιμετωπιστούν σωστά», είπε ο Ackerman.

«Ωστόσο, οι παράγοντες που προκαλούν αρρυθμία, όπως η αφυδάτωση, η έλλειψη ύπνου και ουσίες που βελτιώνουν την απόδοση, όπως τα ενεργειακά ποτά, μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών», είπε. «Αυτά τα ερεθίσματα θα πρέπει να αποφεύγονται, ειδικά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού», επισήμανε.

Είναι επίσης σημαντικό να παίρνετε φάρμακα όπως συνταγογραφούνται, σημείωσε ο Ackerman.

Η Maully Shah, MD, του Καρδιολογικού Κέντρου στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας, και οι συνάδελφοί της ανέφεραν πριν από μερικά χρόνια δύο περιπτώσεις λιποθυμίας (συγκοπή) και δυνητικά απειλητικές για τη ζωή αρρυθμίες που προκλήθηκαν από συναισθηματικές εκρήξεις ενώ έπαιζαν βίαια βιντεοπαιχνίδια.

Αλλά, είπε, «Δεν περιορίζουμε τους ασθενείς από τη συμμετοχή σε βιντεοπαιχνίδια. Τους ενημερώνουμε για τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με αυτό το πολύ σπάνιο αλλά πιθανό περιστατικό, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις».

Η Shah πρότεινε την επιλογή ενός «φίλου» για να παίζουν μαζί ως πρόσθετο προληπτικό μέτρο.

«Μην παίζετε μόνοι σας», συμβούλεψε.