ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΔΕΛΦΩΝ

Στο τι πραγματικά συνιστά η ενεργή μακροζωία αναφέρθηκαν οι συμμετέχουσες στη συζήτηση που αφορά στη δημιουργία οικοσυστημάτων για μακρά ζωή στην Ελλάδα, που διεξήχθη στο πλαίσιο του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών το οποίο πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου.

Ξεκινώντας τη συζήτηση, η συντονίστρια δημοσιογράφος, διευθύντρια Σύνταξης στο fyi.news, Έλενα Παπαδημητρίου, σημείωσε ότι προϋπόθεση για μια παραγωγική στόχευση στο θέμα είναι η απομάκρυνση από την εικόνα της μακροζωίας με την εικόνα «του ηλικιωμένου κάτω από μια αιωνόβια ελιά», αφού όπως παρατήρησε, πρόκειται για μια απλοϊκή προσέγγιση.

Η Έλλη Ανδριόπουλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υπογράμμισε: «Αν δούμε τη γήρανση του πληθυσμού μόνο ως «πρόβλημα προς διαχείριση», χάνουμε την προοπτική να τη δούμε ως ευκαιρία επανασχεδιασμού της κοινωνίας μας. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να ζούμε περισσότερο, αλλά να ζούμε με νόημα, ενεργή συμμετοχή, και ποιότητα ζωής. Με αυτή τη συλλογιστική, μέσα από μια νέα πρωτοβουλία, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενισχύουμε περαιτέρω την ποιότητα ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας με νέα πολυσχιδή προγράμματα και υπηρεσίες».

Από την πλευρά της η Φιλίππα Μιχάλη, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος της NN Hellas τόνισε: «Στην Ελλάδα βλέπουμε ένα ξεκάθαρο χάσμα ανάμεσα στην προσδοκία για μια μακρά ζωή και στην πραγματική προετοιμασία για αυτήν. Η οικονομική αβεβαιότητα, οι δυσκολίες της καθημερινότητας, η μοναξιά, φανερώνουν ότι η μακροζωία δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, ούτε ένα ζήτημα που αφορά αποκλειστικά την τρίτη ηλικία. Μέσα από τη συνεργασία μας με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός ευρύτερου οικοσυστήματος ενεργής μακροζωίας με λύσεις για όλες τις γενιές, βασισμένου σε ερευνητικά αποτελέσματα και στη σύμπραξη διαφορετικών οργανισμών. Το πραγματικό στοίχημα δεν είναι απλώς να προσθέτουμε χρόνια στη ζωή μας, αλλά να προσθέτουμε ζωή στα χρόνια που έρχονται. Η ενεργή μακροζωία σημαίνει περισσότερα χρόνια με ποιότητα–με υγεία, αυτονομία, ψυχική ανθεκτικότητα και οικονομική ασφάλεια».