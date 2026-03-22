Αδ. Γεωργιάδης: Οι νεφροπαθείς στην Αίγινα θα συνεχίσουν κανονικά να πηγαίνουν στην μονάδα στο νησί

Στη ΜΤΝ Αίγινας θα συνεχίσουν να πηγαίνουν οι νεφροπαθείς του νησιού, ξεκαθάρισε σε παρέμβασή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, που συνομίλησε και με τον νεφρολόγο της μονάδας.

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε τηλεφωνική παρέμβαση στο Action24 και εξήγησε το πρόβλημα αλλά και πώς θα δρομολογηθεί η λύση του, προκειμένου οι ασθενείς να συνεχίσουν τη θεραπεία τους στο νησί και να αποφευχθούν οι μετακινήσεις τους στην Αττική.

Σήμερα στο @action24tv μιλήσαμε τηλεφωνικά στον αέρα με τον νεφρολόγο στην Αίγινα και πιστεύω βρήκαμε μια λύση. νεφροπαθείς στην Αίγινα θα συνεχίσουν κανονικά να πηγαίνουν στην μονάδα στο νησί. Σκοπός μου να μην ταλαιπωρούνται: https://t.co/qNZZVj0U9X μέσω @YouTube — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 22, 2026

Το ζήτημα προέκυψε μετά από έλεγχο της Περιφέρειας Αττικής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει βεβαίωση καλής λειτουργίας της μονάδας, που θα επέτρεπε τη συνέχιση της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι η λύση θα δρομολογηθεί στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ την Πέμπτη, για να υπάρξει σχετική απόφαση και να συναφθεί νέα σύμβαση, υπό τον όρο ότι η Μονάδα θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τους νεφροπαθείς από αύριο.

Η πρόταση έγινε αποδεκτή από τον νεφρολόγο της Μονάδας, που δήλωσε ετοιμότητα να συνεχίσει την εξυπηρέτησή τους.