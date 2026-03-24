Wall Street: Μεικτά πρόσημα και νευρικότητα εν αναμονή νέων εξελίξεων στη Μ. Ανατολή

Με μεικτά πρόσημα κινούνται την Τρίτη οι βασικοί οι δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, καθώς η αγορά παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 κινείται με πτώση 0,24% στις 6.546,38 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average καταγράφει οριακή άνοδο 0,01%, στις 46.215 μονάδες. Ο Nasdaq Composite σημειώνει πτώση 0,74% στις 21.783,086 μονάδες.

Οι βασικοί δείκτες σημείωσαν όλοι άνοδο άνω του 1% τη Δευτέρα, αφού ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες σχετικά με μια πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή». Ωστόσο, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν άμεσες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ, οι ΗΠΑ είχαν όντως εμπλακεί με το Ιράν σε μια σειρά από κλειστές συζητήσεις μέσω μεσαζόντων από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Στη Wall Street, η σύγχυση μεταξύ των επενδυτών έχει αυξηθεί σχετικά με το πόσο αποτελεσματικές ήταν οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, δεδομένου ότι το Ισραήλ και το Ιράν συνέχισαν να ανταλλάσσουν επιθέσεις μετά τα σχόλια του προέδρου τη Δευτέρα, σύμφωνα με ισραηλινές αρχές.

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν επίσης την ανοδική τους πορεία την Τρίτη, μετά την πτώση της προηγούμενης ημέρας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent, αυξήθηκαν πάνω από 3% και διαπραγματεύονταν πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 4% ξεπερνώντας τα 91 δολάρια το βαρέλι.

Οι επενδυτές έλαβαν κάποια ενθάρρυνση την Τρίτη, καθώς μια ιρανική πηγή δήλωσε στο CNN ότι υπήρξε «προσέγγιση» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και ότι το Ιράν είναι «διατεθειμένο να ακούσει εάν υπάρξει ένα σχέδιο για μια βιώσιμη συμφωνία που θα διασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν». Το Πακιστάν έχει επίσης προσφερθεί να διευκολύνει συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

«Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη αβεβαιότητα στο Ιράν και, ως αποτέλεσμα, πιστεύω ότι η αγορά θα κινηθεί πλάγια, με αρκετές διακυμάνσεις στην απόδοση, μέχρι να υπάρξει καλύτερη ορατότητα», δήλωσε ο Terry Sandven, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών της U.S. Bank Asset Management. «Αν ο S&P 500 κλείσει κάτω από τις 6.500 μονάδες, πιθανότατα θα δούμε περαιτέρω πτώση.»

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά την απειλή του Τραμπ το Σαββατοκύριακο για επίθεση σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, εάν δεν ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν, από την πλευρά του, δήλωσε ότι θα στοχεύσει αμερικανικές υποδομές ως αντίποινα.