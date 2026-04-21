Wall Street: Αρνητικά πρόσημα εν όψει εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Με αρνητικά πρόσημα κινούνται οι βασικοί δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης την Τρίτη, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν υψηλότερα, με τους επενδυτές να αναμένουν περαιτέρω εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενόψει της κατάπαυσης του πυρός, που λήγει αύριο, Τετάρτη.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημειώνει πτώση 0,30% στις 7.087,80 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite υποχωρεί κατά 0,26% στις 24.341,247 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average χάνει ή 0,16%, στις 49.362,28 μονάδες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CNBC ότι αναμένει οι ΗΠΑ και το Ιράν να καταλήξουν σε μια «εξαιρετική συμφωνία».

Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν μετά από σημαντική πτώση τις προηγούμενες ημέρες, εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 3%, ξεπερνώντας τα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια Brent ενισχύθηκαν κατά 3%, διαπραγματευόμενα πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξε μια σύντομη αύξηση στη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά το Σαββατοκύριακο, η οποία στη συνέχεια επιβραδύνθηκε ξανά μετά από μια σειρά επιθέσεων σε πλοία.

«Καθώς η εμπιστοσύνη αρχίζει να επιστρέφει ότι η κυκλοφορία θα ομαλοποιηθεί, τότε θα ομαλοποιηθούν και οι τιμές των εμπορευμάτων», δήλωσε ο Brian Mulberry, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών της Zacks Investment Management. «Πιστεύουμε ότι το κρίσιμο στοιχείο, δηλαδή ο έλεγχος των Στενών, θα επιλυθεί οριστικά μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας».

«Αυτό που βλέπουμε», πρόσθεσε ο Mullbery, από τις αισιόδοξες φωνλες της Wall Street, «είναι ένα πολύ ισχυρό πρώτο τρίμηνο όσον αφορά τα κέρδη», σημειώνοντας την αναμενόμενη διψήφια ποσοστιαία αύξηση, καθώς και «ισχυρά» έσοδα. «Δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να αγνοηθεί αυτή τη στιγμή», είπε.

Οι βασικοί δείκτες υποχώρησαν τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν σε επιφυλακή ενόψει της λήξης της κατάπαυσης του πυρός και της επιβράδυνσης της δυναμικής της αγοράς. Ο Nasdaq διέκοψε το μεγαλύτερο ανοδικό σερί του από το 1992, διάρκειας 13 ημερών.

Την Τρίτη, τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της UnitedHealth ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street, οδηγώντας τη μετοχή του ασφαλιστικού κολοσσού υγείας σε άνοδο άνω του 8%. Η εταιρεία αύξησε επίσης τις προβλέψεις της για τα κέρδη.

Εν τω μεταξύ, οι μετοχές της Amazon ενισχύθηκαν πάνω από 1%, μετά τη συμφωνία της εταιρείας να επενδύσει έως και 25 δισ. δολάρια στη νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic.