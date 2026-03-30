Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές, με φόντο τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή

Μεικτά πρόσημα σημειώνουν οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Δευτέρας, την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν εκ νέου άνοδο, την ώρα που ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εισέρχεται στον δεύτερο μήνα του.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 καταγράφει οριακές απώλειες κατά 0,08% στις 574,82 μονάδες. O DAX της Φρανκφούρτης υποχωρεί κατά 0,42% στις 22.222 μονάδες. Ο FTSE του Λονδίνου καταγράφει οριακά κέρδη της τάξης του 0,08%. Από την πλευρά του, ο γαλλικός CAC στο Παρίσι υποχωρεί κατά 0,19% στις 7.687,48 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει απώλειες κατά 0,21% στις 43.289,5 μονάδες.

Με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να μαίνεται, δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο μιας πιθανώς πολύπλοκης και επικίνδυνης στρατιωτικής επιχείρησης για την απομάκρυνση σχεδόν 1.000 κιλών ουρανίου από το Ιράν.

Εν τω μεταξύ, στρατεύματα της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών των ΗΠΑ έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, σε μια κίνηση που σύμφωνα με πληροφορίες αποσκοπεί στο να δώσει στον Τραμπ περισσότερες επιλογές καθώς εξετάζει την επόμενη φάση του πολέμου. Ένα δημοσίευμα της Washington Post ανέφερε ότι το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, έχει ορκιστεί να καταστρέψει οποιεσδήποτε αμερικανικές δυνάμεις επιχειρήσουν να εισβάλουν χερσαία στη χώρα.

Τουλάχιστον 12 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία το Σαββατοκύριακο. Οι τρομοκράτες Χούθι στη Υεμένη εντάχθηκαν επίσης για πρώτη φορά στη σύγκρουση, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και επιδεινώνοντας τους ήδη έντονους φόβους για διακοπές σε βασικές προμήθειες ενέργειας.