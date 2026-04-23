Ευρωαγορές: Συνεχίζεται η νευρικότητα με φόντο τις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων

Συνεχίζεται η επιφυλακτικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και σήμερα, Πέμπτη, καθώς το επενδυτικό κλίμα παραμένει επιβαρυμένο και οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά.

Ο δείκτης FTSE 100 στο Λονδίνο υποχωρεί κατά 0,5% στις 10.424,08 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,27% στις 24.133,69 μονάδες. Αντίθετα, ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει άνοδο 0,37% στις 8.186,78 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB κινείται χαμηλότερα κατά 0,23% στις 47.672,87 μονάδες.

Ο πανευρωπαϊκός STOXX600 κινείται πτωτικά κατά 0,17% στις 612,81 μονάδες.

Σε επίπεδο εταιρειών, η Nokia κατέγραψε άλμα 7% στο άνοιγμα, μετά από ισχυρά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου. Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση, ενώ τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 281 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 54% και υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Η L'Oréal κινείται επίσης προς την καλύτερη ημερήσια επίδοση από τον Μάρτιο του 2022, καθώς ανακοίνωσε την ταχύτερη τριμηνιαία ανάπτυξη των τελευταίων δύο ετών, οδηγώντας τη μετοχή σε άνοδο 8,1%.

Αντίθετα, η Saab υποχώρησε κατά 3%, καθώς ανακοίνωσε παραγγελίες ύψους 18,2 δισ. σουηδικών κορωνών για το πρώτο τρίμηνο, μειωμένες κατά 5% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία απέδωσε την πτώση στη μείωση μεγάλων συμβολαίων, αν και κατέγραψε περισσότερες μεσαίου μεγέθους συμφωνίες.

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 19,1 δισ. κορώνες, χαμηλότερα των εκτιμήσεων, αλλά αντιστοιχούν σε οργανική αύξηση 23,6%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 32% στα 1,92 δισ. κορώνες, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις.

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά τη μείωση των προβλέψεων ανάπτυξης της Γερμανία για το 2026 στο 0,5%, ενώ για το 2027 η πρόβλεψη περιορίστηκε στο 0,9%. Το υπουργείο Οικονομίας απέδωσε την αναθεώρηση στον πόλεμο με το Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, επισημαίνοντας αυξημένο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.