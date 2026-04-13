Ευρωαγορές: Ψυχρολουσία και αρνητικό κλίμα μετά τις εξελίξεις στο Ιράν

Με απώλειες μπήκε η εβδομάδα στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τους επενδυτές να αξιολογούν τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες δεν κατέληξαν σε μόνιμη εκεχειρία, καθώς και την απειλή Τραμπ να ξεκινήσει «άμεσο» αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Πιο ειδικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 άνοιξε με απώλειες 0,7% ενώ πτωτικά κινείται ο DAX στη Φρανκφούρτη (-1%), ο FTSE στο Λονδίνο (-0,4%), ο CAC στο Παρίσι (-0,9%) και στο Μιλάνο ο FTSE MIB (-0,7%).

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Μαρτίου από την Ευρωζώνη αργότερα αυτή την εβδομάδα, τα οποία μπορούν να δώσουν κάποια εικόνα για το πώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει τις αυξήσεις των τιμών στην νομισματική ζώνη. .

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία επιβλέπει τη νομισματική πολιτική για την Ευρωζώνη, έχει δηλώσει ότι θα παρακολουθεί στενά τις πληθωριστικές επιπτώσεις των συγκρούσεων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων προεξοφλούν τώρα περίπου τρεις αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης η καθεμία από την ΕΚΤ μέχρι το τέλος του 2026, σύμφωνα με εκτιμήσεις της LSEG που επικαλείται το Reuters.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, να σκαρφαλώνουν ξανά πάνω από το επίπεδο των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Η μετοχή του γαλλικού ομίλου ειδών πολυτελείας Kering ξανάρχισε τις συναλλαγές μετά τη διακοπή έπειτα από μια πτώση άνω του 3% στις πρώτες συμφωνίες. Η Morgan Stanley υποβάθμισε την αξιολόγηση της εταιρείας σε «equal weight» από «overweight», υποστηρίζοντας ότι η προσπάθεια ανάκαμψης είχε ήδη ως επί το πλείστον προβλεφθεί.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ταξιδιών και αναψυχής σημείωσαν επίσης πτώση, ενώ η ιταλική εταιρεία ενέργειας Eni και ο αμυντικός Leonardo άνοιξαν με κέρδη.