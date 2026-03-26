Ευρωαγορές: Η αβεβαιότητα για τον πολέμο πιέζει τα χρηματιστήρια

Πτωτικά κινούνται στο άνοιγμα της Πέμπτης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς λαμβάνουν αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με την έκβαση του πολέμου στο Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί 0,67% ενώ σε ένα εύρος από 0,5% έως 0,9% απώλειες καταγράφονται σε Φρανκφούρτη (DAX -0,9%), Μιλάνο (FTSE MIB -0,6%), Παρίσι (-0,5% ο CAC) και Λονδίνο (-0,6% ο FTSE).

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθεί τώρα απεγνωσμένα να καταλήξει σε μια συμφωνία για να σταματήσει τις εχθροπραξίες, ωστόσο αυτή η εκδοχή έρχεται σε αντίθεση με αυτήν του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει καμία πρόθεση να διεξάγει διαπραγματεύσεις με στόχο την επιβράδυνση του πολέμου.

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές, αντανακλώντας τους συνεχιζόμενους φόβους των επενδυτών για ένα παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Την Τετάρτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι μια αύξηση στα επιτόκια μπορεί να είναι απαραίτητη ακόμη και σε περίπτωση «όχι πολύ επίμονου» πληθωρισμού που προκαλείται από ένα ενεργειακό σοκ που σχετίζεται με το Ιράν.

Οι αναλυτές έχουν επίσης επισημάνει ότι, ακόμη και αν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, οι επενδυτές πιθανότατα θα απαιτήσουν ένα ασφάλιστρο κινδύνου για το πετρέλαιο βραχυπρόθεσμα, πράγμα που σημαίνει ότι το αργό πετρέλαιο ενδέχεται να μην υποχωρήσει αμέσως στα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση.

Ο υπεύθυνος χάραξης πολιτικής Γιόακιμ Νάγκελ δήλωσε στο Reuters ότι η ΕΚΤ έχει «μια επιλογή» να αυξήσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της τον Απρίλιο, μια ημέρα αφότου η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα είναι έτοιμη να ενεργήσει σε οποιαδήποτε συνεδρίαση για να διατηρήσει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

Οι βραχυπρόθεσμες αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων, αντανακλώντας τις προσδοκίες για τα επιτόκια, αυξήθηκαν και άσκησαν πιέσεις στις μετοχές, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων αντανακλούν μια πιθανότητα άνω του 68% για αύξηση των επιτοκίων τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Οι αυξημένες τιμές του αργού πετρελαίου, άσκησαν πιέσεις στις μετοχές του ταξιδιωτικού κλάδου που υποχωρεί κατά 0,9%, ενώ οι ανησυχίες για την ανάπτυξη έπληξαν τις βιομηχανικές και τις τράπεζες με πτώση 0,9% και 1% αντίστοιχα.

Το επίκεντρο ήταν επίσης οι μετοχές λιανικής μετά τα κέρδη των H&M και Next.

Η σουηδική εταιρεία λιανικής πώλησης ρούχων υποχώρησε κατά 4,8% καθώς οι τριμηνιαίες πωλήσεις ήταν χαμηλότερες των προσδοκιών, ενώ η NEXT ανεβαίνει 5,5% μετά την ελαφρά αύξηση των προβλέψεων για τα ετήσια κέρδη.