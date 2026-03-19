Ευρωαγορές: Απώλειες με φόντο το πετρέλαιο και τα επιτόκια

Με αρνητικά πρόσημα άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τους traders να είναι επιφυλακτικοί λόγω της εκτίναξης του πετρελαίου και βέβαια εν αναμονή των αποφάσεων για τα επιτόκια από την ΕΚΤ και όχι μόνο

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί 1,3%, ενώ σε ένα εύρος 1,2-1,4% απώλειες καταγράφονται σε Λονδίνο (-1,2% ο FTSE), Παρίσι (-1,2% ο CAC) και Μιλάνο (-1,4% o FTSE MIB). Τις πιο ισχυρές πιέσεις στο άνοιγμα δέχεται ο DAX στη Φρανκφούρτη.

Ο κλάδος των ορυχείων οδηγεί την κούρσα των απωλειών, με τον τομέα των βασικών πόρων της Stoxx Europe να διαπραγματεύεται τελευταία φορά με πτώση 3,5%, έπειτα μια απότομη πτώση στην τιμή του χρυσού και του ασημιού, οι οποίες μειώθηκαν κατά 3,5% και 8% αντίστοιχα.

Οι αγορές προετοιμάζονται για ανακοινώσεις νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Αγγλίας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν νέα εικόνα για το πώς οι αξιωματούχοι των κεντρικών τραπεζών βλέπουν τον πόλεμο στο Ιράν να επηρεάζει τις οικονομίες σε όλη την Ευρώπη.

Η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να αφήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα, επαναλαμβάνοντας παρόμοιες κινήσεις από μια ομάδα άλλων υπευθύνων χάραξης πολιτικής την Τετάρτη.

Ωστόσο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιμετωπίζουν το δύσκολο έργο της εξισορρόπησης αυτών των φόβων σχετικά με την αύξηση των τιμών χωρίς να πυροδοτήσουν ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη, μια κατάσταση παρόμοια με αυτή που αντιμετωπίστηκε κατά τη διάρκεια ενός ενεργειακού σοκ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Οι τιμές του πετρελαίου, εν τω μεταξύ, σημείωσαν και πάλι άνοδο, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent - το παγκόσμιο σημείο αναφοράς - να σκαρφαλώνουν πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι.

«Οι κίνδυνοι εφοδιασμού συνεχίζουν να αυξάνονται στις αγορές ενέργειας εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές του Περσικού Κόλπου», ανέφεραν σε σημείωμα οι αναλυτές της ING.