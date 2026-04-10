Ευρωαγορές: Άνοιγμα με θετικά πρόσημα και συγκρατημένη αισιοδοξία

Κέρδη καταγράφουν στις πρώτες τους συναλλαγές τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές διατηρούν συγκρατημένη αισιοδοξία ενόψει των διπλωματικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν, ενώ προς εβδομαδιαία κέρδη, για τρίτη σερί εβδομάδα, οδεύει ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600.

O STOXX 600 άνοιξε με άνοδο 0,3% ενώ στο ίδιο εύρος (0,2% με 0,3%) κέρδη σημειώνουν οι αγορές σε Φρανκφούρτη (DAX), Παρίσι (CAC), Λονδίνο (FTSE) και Μιλάνο (FTSE MIB).

Οι μετοχές υγειονομικής περίθαλψης και τεχνολογίας οδηγούν την κούρσα των κερδών στην Ευρώπη, σημειώνοντας άνοδο 0,5% και 0,6% αντίστοιχα.

Εν τω μεταξύ, οι μετοχές ενέργειας υποχωρούν 0,7%, παρά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου την ημέρα.

Οι ευρωαγορές σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη, σηματοδοτώντας το ισχυρότερο μονοήμερο ράλι τους εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια μετά την είδηση ​​της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή.

Η ανακοίνωση καθησύχασε προσωρινά τις ανησυχίες των επενδυτών, επιτρέποντας στον STOXX 600 να ανακτήσει ορισμένες από τις απώλειες που συσσωρεύτηκαν από την έναρξη των εχθροπραξιών στα τέλη Φεβρουαρίου.

Μεταξύ άλλων κινήσεων, η Sodexo υποχώρησε κατά 20% αφού η γαλλική εταιρεία τροφοδοσίας τροφίμων μείωσε τους ετήσιους στόχους πωλήσεων και κερδοφορίας της.

Κοιτάζοντας μπροστά, οι συμμετέχοντες στην αγορά θα εξετάσουν στενά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ, τα οποία θα δημοσιευτούν αργότερα μέσα στην ημέρα, για να κατανοήσουν πώς η συνεχιζόμενη σύγκρουση μπορεί να επηρεάζει τα οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη.