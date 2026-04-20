Ασία: Οι τεχνολογικές μετοχές έδωσαν ώθηση στις αγορές παρά την επιφυλακτικότητα

Οι ασιατικές αγορές σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα, υποστηριζόμενες από τα περιορισμένα κέρδη στις μετοχές τεχνολογίας, αν και το ευρύτερο κλίμα παρέμεινε επιφυλακτικό εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το επενδυτικό κλίμα περιορίστηκε από τις έντονες γεωπολιτικές εξελίξεις το Σαββατοκύριακο.

Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν ένα φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία στον Κόλπο του Ομάν, αφού φέρεται να επιχείρησε να παραβιάσει έναν ναυτικό αποκλεισμό.

Οι τεχνολογικές μετοχές παρείχαν κάποια ακολουθώντας τα ρεκόρ κερδών της περασμένης εβδομάδας στη Wall Street, όπου ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά.

Οι επενδυτές φάνηκαν επίσης να αγνοούν τους φόβους γύρω από τις απειλές του Τραμπ, δεδομένου του ιστορικού του σε απότομες αλλαγές πολιτικής, οι οποίες στο παρελθόν έχουν προκαλέσει έντονες κινήσεις σε παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 1%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης TOPIX αυξήθηκε κατά 0,7%.

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,1%, με τον κατασκευαστή τσιπ SK Hynix να σημειώνει άνοδο άνω του 3%, αφού ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει την παραγωγή της μονάδας διακομιστή SOCAMM2 που έχει σχεδιαστεί για τα τσιπ Vera Rubin επόμενης γενιάς της Nvidia.

Στην Κίνα, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια δανείων για 11ο συνεχόμενο μήνα.

Το μονοετές LPR διατηρήθηκε στο 3,00%, ενώ το πενταετές παρέμεινε στο 3,50%, σύμφωνα με τις προσδοκίες, σηματοδοτώντας μια επιφυλακτική πολιτική στάση εν μέσω σταθερής οικονομικής ανάκαμψης.

Ο σύνθετος δείκτης Shanghai Composite της Κίνας αυξήθηκε κατά 0,8%, ενώ ο δείκτης blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300 σημείωσε άνοδο 0,7%.

Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κέρδισε σχεδόν 1%.

Ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης σημείωσε άνοδο 0,2%, ενώ ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας παρέμεινε αμετάβλητος.