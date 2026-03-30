Ασία: Ισχυρές απώλειες σε Ιαπωνία και Ν. Κορέα

Ο Nikkei υποχώρησε πάνω από 3% καθώς η Τράπεζα της Ιαπωνίας υπαινίχθηκε ότι τα επιτόκια μπορεί να αυξηθούν τους επόμενους μήνες, ενώ ο Kospi έχασε και αυτός πάνω από 3%.

Οι ασιατικές αγορές έλαβαν μια αδύναμη ώθηση από τη συνεδρίαση της Wall Street την Παρασκευή, με τις απώλειες στις μετοχές τεχνολογίας να διαχέονται επίσης εν μέσω της αποκόμισης κερδών και ανησυχιών για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι δείκτες Nikkei 225 και TOPIX της Ιαπωνίας έχασαν πάνω από 3% ο καθένας.

Οι υπερβολικά μεγάλες απώλειες στις ιαπωνικές αγορές ήρθαν αφότου ο Διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Κάζουο Ουέντα δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι η κεντρική τράπεζα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του γιεν και υπαινίχθηκε ότι η αύξηση του κόστους εισαγωγών λόγω ενός αδύναμου νομίσματος μπορεί προκαλέσει περισσότερες αυξήσεις των επιτοκίων.

Οι ασιατικές τεχνολογικές μετοχές υποχώρησαν ακολουθώντας τις απώλειες στις ΗΠΑ σε ένα μείγμα ρευστοποίησης κερδών και ανησυχιών για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι δείκτες KOSPI (-3,3%) και Hang Seng (-0,6%), που ασχολούνται με την τεχνολογία, υποχώρησαν επίσης, ενώ οι απώλειες στον τομέα της τεχνολογίας επηρέασαν επίσης τον Nikkei.

Οι νοτιοκορεάτικες εταιρείες κατασκευής τσιπ μνήμης Samsung Electronics και SK Hynix υποχώρησαν κατά 2,5% και 4,8% αντίστοιχα, επεκτείνοντας τις μεγάλες απώλειες από την περασμένη εβδομάδα, καθώς η αποκάλυψη ενός νέου αλγορίθμου συμπίεσης από την Google πυροδότησε αβεβαιότητα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη ζήτηση μνήμης μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι απώλειες και στις δύο μετοχές επηρέασαν ευρύτερα τις μετοχές κατασκευής τσιπ, ενώ οι επενδυτές επίσης παγίωσαν τα κέρδη σε μετοχές τεχνολογίας, αφού η αισιοδοξία που συνδέεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη οδήγησε σε χρόνια ισχυρών κερδών.

Πέρα από την τεχνολογία, οι ασιατικές μετοχές συνέχισαν να βαλτώνουν λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να είναι κοντά, αλλά δεν έδωσε σαφείς ενδείξεις.

Το πετρέλαιο συνέχισε να ανεβαίνει υψηλότερα τη Δευτέρα, προκαλώντας ανησυχίες για τον πληθωρισμό που οφείλεται στην ενέργεια και την οικονομική αναστάτωση.

Μεταξύ των ασιατικών αγορών, οι δείκτες Shanghai Shenzhen CSI 300 (-0,3%) της Κίνας και Shanghai Composite (+0,2%) κινήθηκαν σε ένα στενό εύρος. Ο ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,65%, ενώ ο Straits Times της Σιγκαπούρης παρέμεινε αμετάβλητος.