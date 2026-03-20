Άνοδος για τις ευρωαγορές, καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να καθησυχάσουν τους επενδυτές

Θετικά πρόσημα σημειώνουν οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Παρασκευής, ανακάμπτοντας από τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τη συγκράτηση των τιμών του πετρελαίου εν μέσω της εντεινόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο της τάξης του 0,84% στις 588,54 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης κερδίζει 1,24% στις 23.134,77 μονάδες. Ο FTSE του Λονδίνου σημειώνει άνοδο κατά 0,41%, όπως και ο CAC του Παρισιού κατά 0,90% στις 7.878,2 μονάδες. Ομοίως και ο FTSE MIB κατά 1,16% στις 44.209,5 μονάδες.

Την Πέμπτη, οι μετοχές στην ήπειρο έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τον Δεκέμβριο, επηρεασμένες αρνητικά από την εκτίναξη των τιμών του φυσικού αερίου, μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων σε εγκαταστάσεις ενεργειακής υποδομής σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής επικεντρώθηκε σε μια επίθεση που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, πραγματοποίησε το Ισραήλ στο South Pars, τον ιρανικό τομέα του μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου στον κόσμο. Η Τεχεράνη ανταποκρίθηκε με δικές της επιθέσεις σε διάφορες εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου σε όλη τη Μέση Ανατολή, ιδίως σε μια βασική εγκατάσταση στο Κατάρ.

Η Ευρώπη εισάγει μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου από το Κατάρ, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη σε περίπτωση επέκτασης των συγκρούσεων. Οι τιμές του φυσικού αερίου στο ολλανδικό TTF, το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς, αυξήθηκαν κατά περίπου 25% σε κάποιο σημείο, αλλά αργότερα υποχώρησαν ελαφρώς.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποίησε επίσης ότι όσο περισσότερο διαρκεί η σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και των ενωμένων δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ανοδική πίεση στον πληθωρισμό.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ διατήρησαν τα επιτόκια αμετάβλητα, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων κεντρικών τραπεζών σε όλο τον κόσμο, αλλά αναθεώρησαν σημαντικά προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για τον πληθωρισμό το 2026, επικαλούμενοι τις προβλεπόμενες επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Με την προοπτική της επανεμφάνισης του πληθωρισμού να πλησιάζει, αναλυτές της Capital Economics υπογράμμισαν ότι η ΕΚΤ ενδέχεται να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων τους επόμενους μήνες. Αλλού, το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναβλήθηκε, καθώς και οι ΗΠΑ αντιμετώπιζαν τις επιπτώσεις της επίθεσης κατά του Ιράν.

Καθώς οι νευρικοί επενδυτές πλησιάζουν στο τέλος μιας ασταθούς εβδομάδας, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε την Πέμπτη να φέρει μια κάποια ηρεμία στις αγορές.

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να βοηθήσει στην εκτόνωση της κρίσης και προσπάθησε να καθησυχάσει τους Αμερικανούς ότι «θα τελειώσει σύντομα».

Αντιμέτωποι με την προοπτική υψηλότερου κόστους δανεισμού στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και αλλού, οι επενδυτές στράφηκαν μαζικά προς το δολάριο ΗΠΑ, μειώνοντας την ελκυστικότητα του χρυσού που δεν αποφέρει απόδοση, παρά το γεγονός ότι ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους κρίσης.

Η πτώση των τιμών του χρυσού έπληξε ιδιαίτερα τις εταιρείες εξόρυξης στην Ευρώπη την Πέμπτη, με τον κλάδο να σημειώνει πτώση 4,2%.