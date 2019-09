Υπό τη σκιά σκανδάλων η προεκλογική εκστρατεία Τριντό στον Καναδά

Ο αποδυναμωμένος από μια σειρά σκανδάλων Καναδός πρωθυπουργός Τζαστίν Τριντό ξεκίνησε σήμερα την προεκλογική του εκστρατεία διάρκειας 40 ημερών και αμέσως τέθηκε ενώπιον νέων ερωτημάτων γύρω από το σκάνδαλο για την υπόθεση της καναδικής κατασκευαστικής SNC-Lavalin, που πυροδότησε τη χειρότερη πολιτική κρίση στη χώρα μετά την ανάδειξη του αρχηγού των Φιλελευθέρων στο αξίωμα του πρωθυπουργού και ενδέχεται να στοιχίσει σε εκλογικά ποσοστά στο κόμμα των Φιλελευθέρων.

Κρατώντας από το χέρι τη σύζυγό του Σοφί Γκρεγκουάρ, ο Καναδός πρωθυπουργός πήγε το πρωί στην Γενική Κυβερνήτη Τζούλι Παγιέτ για να της ζητήσει τη διάλυση της Βουλής των Κοινοτήτων. Αυτή η επίσημη διαδικασία σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη μιας προεκλογικής εκστρατείας που στην πραγματικότητα έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες.

«Οι Καναδοί έχουν μια σημαντική επιλογή να κάνουν», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Τριντό. «Θα επιστρέψουν στα αποτυχημένα μέτρα του παρελθόντος;» διερωτήθηκε αναφερόμενος στον Συντηρητικό προκάτοχό του Στήβεν Χάρπερ. «Ή θα συνεχίσουμε να προχωρούμε προς τα προς;», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας το σύνθημα της εκστρατείας του «Επιλέξτε την πρόοδο».

Forward or backward. It’s an important choice Canadians have to make this October, and I know where I stand. I’m for choosing forward. pic.twitter.com/Gda6C7WX8o