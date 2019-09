Τραμπ: Έληξαν οριστικά οι διαπραγματεύσεις με τους Ταλιμπάν

Τερματίστηκαν οριστικά οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τους Ταλιμπάν, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Τελείωσαν για τα καλά. Σε ό,τι με αφορά, έχουν τελειώσει», είπε ο Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ακύρωσε μια μυστική συνάντηση που επρόκειτο να γίνει την Κυριακή στο Καμπ Ντέιβιντ με τη συμμετοχή ηγετικών στελεχών των Ταλιμπάν, λόγω της πολύνεκρης επίθεσης που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη στην Καμπούλ. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένας Αμερικανός στρατιώτης.

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στο Twitter, ο Τραμπ διέψευσε τις πληροφορίες των ΜΜΕ σύμφωνα με τις οποίες οι σύμβουλοί του διαφωνούσαν κατηγορηματικά με την πρόθεσή του να οργανώσει αυτή τη συνάντηση στο Καμπ Ντέιβιντ. «Πολλά Fake News σύμφωνα με τα οποία ενήργησα ενάντια στην άποψη του αντιπροέδρου και πολλών συμβούλων για μια πιθανή συνάντηση με τους Ταλιμπάν στο Καμπ Ντέιβιντ. Αυτή η ιστορία είναι ψευδής», έγραψε.

«Κάνουμε τους αστυνομικούς στο Αφγανιστάν και δεν είναι αυτός ο ρόλος των σπουδαίων στρατιωτών μας, των καλύτερων του κόσμου. Τις τέσσερις τελευταίες ημέρες πλήξαμε τους εχθρούς μας πιο σκληρά από οποιαδήποτε άλλη στιγμή την τελευταία δεκαετία», πρόσθεσε.

A lot of Fake News is being reported that I overruled the VP and various advisers on a potential Camp David meeting with the Taliban. This Story is False! I always think it is good to meet and talk, but in this case I decided not to. The Dishonest Media likes to create...