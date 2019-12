Τέσσερις Έλληνες επιστήμονες συμμετέχουν στην αποστολή «Touch the Sun» της NASA

Το διαστημικό σκάφος Parker Solar Probe της NASA, που εκτοξεύθηκε τον Αύγουστο του 2018 και έχει αρχίσει να μελετά τον ήλιο από κοντινότερη απόσταση σε σχέση με κάθε άλλο στο παρελθόν, άρχισε να στέλνει τα πρώτα αποκαλυπτικά στοιχεία που φωτίζουν τα αρκετά ακόμη μυστήρια του άστρου μας, σύμφωνα με το usa.greekreporter.com το οποίο αναφέρει ότι υπάρχουν και τέσσερις Έλληνες επιστήμονες στις ομάδες που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση αυτής της σημαντικής επιστημονικής αναζήτησης και οι συνεισφορές τους είναι πολύτιμες σε αυτό το έργο της NASA.

On a mission to touch the Sun, #ParkerSolarProbe reported that all systems are A-okay during its third close approach to the surface of our closest star! With the spacecraft in good health, it will continue its mission until the end of the month. More: https://t.co/HddnhCqFRM pic.twitter.com/yMZ8UXmy18