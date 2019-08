Συναγερμός στο Μανχάταν λόγω ύποπτων αντικειμένων σε σταθμό του μετρό

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο Μανχάταν μετά από τον εντοπισμό δύο «ύποπτων αντικειμένων» σε σταθμό τρένου.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ζήτησε από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. «Παρακαλούμε να αποφύγετε την περιοχή γύρω από τις οδούς Φούλτον και Γουίλιαμ και τον σταθμό Φούλτον λόγω αστυνομικής έρευνας», έφραφε χαρακτηριστικά το tweet της αστυνομία.

Πριν από λίγο η αστυνομια της Νέας Υόρκης ανέφερε στο Twitter ότι τα ύποπτα δέματα είναι ασφαλή καθώς δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Officers are responding to the Fulton Street subway complex for reports of two suspicious packages. Please avoid the area, utilize alternate routes, and tune into @NYCTSubway for latest on service changes. pic.twitter.com/oEf1Gk5xhv