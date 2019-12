Σικάγο: Πυροβολισμοί σε πάρτι - 13 τραυματίες, τρεις σε κρίσιμη κατάσταση

Ανάμεσα στους τραυματίες από τους πυροβολισμούς είναι και παιδιά, σύμφωνα με το Associated Press. Συγκεκριμένα, οι τραυματίες είναι από 16 έως 48 ετών και φέρουν διάφορα τραύματα από τους πυροβολισμούς. Όμως, οι τέσσερις είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

BREAKING: Chicago police say 13 people were shot at a house party on the city's South Side and four are critically injured. https://t.co/beAdhMKO4e