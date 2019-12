Ντ. Τραμπ: «Ο Κιμ Γιονγκ-ουν διακινδυνεύει να χάσει τα πάντα αν γίνει ξανά εχθρικός»

O βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ-ουν διακινδυνεύει να χάσει "τα πάντα" αν γίνει πάλι εχθρικός, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος τόνισε ότι η Β. Κορέα θα πρέπει να αποπυρηνικοποιηθεί.

Η τοποποθέτηση Τραμπ ήρθε έπειτα από την ανακοίνωση της Πιονγκγιάνγκ ότι πραγματοποίησε "μια επιτυχημένη δοκιμή μεγάλης σημασίας", με τον αμερικανό πρόεδρο να γράφει στο twitter:

"Ο Κιμ Γιονγκ ουν είναι πολύ έξυπνος και έχει πολλά να χάσει, στην πραγματικότητα τα πάντα, αν ενεργήσει με εχθρικό τρόπο. Υπέγραψε μια ισχυρή Συμφωνία Αποπυρηνικοποίησης με εμένα στη Σιγκαπούρη" (στην πρώτη συνάντηση κορυφής που είχαν στη Σιγκαπούρη, το 2018).

"Δεν θέλει να ακυρώσει την ιδιαίτερη σχέση του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ή να αναμειχθεί στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο", πρόσθεσε ο Τραμπ.

Σε επόμενη ανάρτησή του υποστήριξε ότι «η Β. Κορέα υπό την ηγεσία του Κιμ Γιονγκ Ουν έχει τρομερές οικονομικές προοπτικές, αλλά πρέπει να αποπυρηνικοποιηθεί όπως υποσχέθηκε. Το ΝΑΤΟ, η Κίνα, η Ιαπωνία και ολόκληρος ο κόσμος είναι ενωμένος στο ζήτημα αυτό».

....with the U.S. Presidential Election in November. North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, has tremendous economic potential, but it must denuclearize as promised. NATO, China, Russia, Japan, and the entire world is unified on this issue!