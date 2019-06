Ντ. Τραμπ: «Ακύρωσα την επίθεση στο Ιράν δέκα λεπτά πριν ξεκινήσει»

Την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή ακύρωσε αεροπορική επίθεση κατά του Ιράν ο Ντ. Τραμπ, καθώς όπως έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter σταμάτησε τα πλήγματα 10 λεπτά πριν πραγματοποιηθούν.

«Ήμασταν έτοιμοι να ανταποδώσουμε σε 3 διαφορετικούς στόχους και όταν ρώτησα πόσοι θα πεθάνουν, μου απάντησε 150 άνθρωποι ένας στρατηγός», έγραψε χαρακτηριστικά Ντ. Τραμπ. «Δέκα λεπτά πριν την επίθεση την σταμάτησα, καθώς δεν ήταν η κατάλληλη απάντηση στην κατάρριψη του μη επανδρωμένου drone μας», δήλωσε, μέσω Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....