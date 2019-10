ΕΕ: Στο «τραπέζι» κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας

Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας, καθώς και ο ρόλος της στο ΝΑΤΟ, θα τεθούν επί τάπητος την επόμενη εβδομάδα, στη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, δήλωσε σήμερα η Γαλλίδα υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Αμελί ντε Μονσαλέν.

Απαντώντας σχετικά με τις κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας εξαιτίας της εισβολής στη βόρεια Συρία η Γαλλίδα υφυπουργός δήλωσε: «Η καταδίκη μας είναι σκληρή και όχι μόνο στα λόγια».

«Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μείνουμε σε λόγια πάνω στο τραπέζι», υπογράμμισε η Αμελί ντε Μονσαλέν κληθείσα να σχολιάσει εάν εξετάζεται η αναστολή της συμμετοχής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. «Όλες οι συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβοδμάδα στο Ευρωπαίκό Συμβούλιο», πρόσθεσε μιλώντας στον ραδιοσταθμό France Inter.

«Προφανώς βρίσκεται επί τάπητος. Δεν θα παραμείνουμε αδρανείς όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση που συγκλονίζει τους αμάχους και τις ελεύθερες συριακές δυνάμεις, οι οποίες στηρίζουν τον συνασπισμό τα τελευταία πέντε χρόνια. Είναι σοκ για τη σταθερότητα στην περιοχή», τόνισε η Γαλλίδα υφυπουργός.

Την ίδια ώρα, απαντώντας στη χθεσινή απειλή του Τούρκου προέδρου Ερντογάν περί προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη δεν εκβιάζεται.

Συγκεκριμένα ο Τουσκ τόνισε μέσω Twitter «Η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ότι οι πράξεις της μπορεί να οδηγήσουν σε μια ακόμα ανθρωπιστική καταστροφή. Δεν θα ανεχθούμε ποτέ ότι οι πρόσφυγες γίνονται αντικείμενο εκβιασμών. Οι χθεσινές απειλές του προέδρου της Τουρκίας είναι εκτός τόπου και χρόνου».

Turkey must understand that our main concern is that their actions may lead to another humanitarian catastrophe. And we will never accept that refugees are weaponised and used to blackmail us. President Erdogan’s threats of yesterday are totally out of place.