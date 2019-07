Νέα πρόεδρος της Κομισιόν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι από σήμερα η πρώτη γυναίκα που αναδεικνύεται στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαδεχόμενη τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Κατά την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Γερμανίδα πρώην υπουργός Άμυνας έλαβε 383 ψήφους σε σύνολο 733, ενώ 327 ευρωβουλευτές ψήφισαν κατά της υποψηφιότητάς της. Είκοσι δύο ευρωβουλευτές απείχαν από την ψηφοφορία, ενώ βρέθηκε και ένα άκυρο ψηφοδέλτιο.

«Είμαι υπερήφανη για την επιλογή μου ως επόμενης προέδρου της Επιτροπής. Η εμπιστοσύνη που μου δείξατε είναι εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Η ευθύνη είναι μεγάλη όπως και η δουλειά που έχουμε να κάνουμε», ανέφερε στις πρώτες της δηλώσεις μετά την εκλογή της η κ. φον ντερ Λάιεν.

Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission. pic.twitter.com/9kH3DraOcw

Στην ομιλία της σήμερα το πρωί από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε δηλώσει ότι στόχος της προεδρίας της θα είναι να γίνει η Ευρώπη η πρώτη Ήπειρος περιβαλλοντικά ουδέτερη, υποσχόμενη μεταξύ άλλων ένα green deal για την Ευρώπη στις πρώτες 100 μέρες της προεδρίας της, στόχους για εκπομπές ρύπων μέχρι το 2030 και απεξάρτηση από τον άνθρακα ως το 2050, μετατροπή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων σε «πράσινη τράπεζα».

Παράλληλα, υποσχέθηκε να δημιουργήσει έναν συνεκτικό ευρωπαϊκό μηχανισμό υπεράσπισης και εποπτείας του Κράτους δικαίου που θα περιλαμβάνει την εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος, καθώς και να προωθήσει τη θέσπιση κατώτερου μισθού για τους εργαζομένους στην ΕΕ.

Όπως σημειώνουν πάντως οι Financial Times, η οριακή έγκριση της υποψηφιότητας της φον ντερ Λάιεν ερμηνεύεται ως έκφραση εχθρότητας στην προσπάθεια της Γερμανίας να ορίσει το διάδοχο του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ο οποίος το 2014 είχε εκλεγεί με 422 ψήφους υπέρ, 250 κατά και 47 αποχές.

Τα συγχαρητήριά τους στη νέα πρόεδρο της Κομισιόν έστειλαν τόσο η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ όσο και η αρχηγός του CDU, Ανεγκρέτ Κραμπ Καρενμπάουερ. Η κ. Μέρκελ τόνισε ότι η Φον Ντερ Λαιεν θα είναι μια καταπληκτική πρόεδρος αντάξια της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων βουλευτών.

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την Ευρώπη. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για πρόεδρο της Κομισιόν», αναφέρει σε ανάρτησή της στο twitter η κ. Καρενμπάουερ.

Λίγο μετά την ανάδειξή σε νέα πρόεδρο της Κομισιόν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε «ευχαριστώ» σε 24 γλώσσες, με ανάρτησή της στο Twitter.

Благодаря! Hvala! Děkuji! Tak! Bedankt! Thank you! Aitäh! Kiitos! Merci! Danke! Ευχαριστώ! Köszönöm! Go raibh maith agat! Grazie! Paldies! Ačiū! Grazzi! Dziękuję! Obrigada! Mulțumesc! Ďakujem! Hvala! ¡Gracias! Tack! pic.twitter.com/J4GEgY1UJY