Νέα επίθεση Τραμπ κατά Βρετανού πρέσβη: «Παλαβός, πολύ ηλίθιος τύπος»

Σε νέα επίθεση κατά του Βρετανού πρέσβη στην Ουάσινγκτον αλλά και κατά της Τερέζα Μέι προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αντιδράσει επιθετικά κατά του σερ Κιμ Ντάροχ και της Τερέζα Μέι μετά από τη δημοσιοποίηση διπλωματικών υπομνημάτων του Βρετανού πρέσβη που τον χαρακτήριζαν «ανίκανο», «αδέξιο» και «ανασφαλή».

Η Μέι είχε εκφράσει την «πλήρη στήριξη» στον Βρετανό πρέσβη στις ΗΠΑ.

Στις νεότερες αναρτήσεις του στο Twitter, ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτηρίζει τον Βρετανό πρέσβη «παλαβό» και «πολύ ηλίθιο τύπο» και προσθέτει ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν είναι καθόλου ενθουσιασμένη με την τοποθέτησή του στην Ουάσινγκτον. «Ο Κιμ θα έπρεπε να μιλήσει στη χώρα του και στην πρωθυπουργό Μέι για την αποτυχημένη τους διαπραγμάτευση στο Brexit και όχι να εκνευρίζεται με την κριτική μου για το πόσο άσχημος ήταν ο χειρισμός», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

...handled. I told @theresa_may how to do that deal, but she went her own foolish way-was unable to get it done. A disaster! I don’t know the Ambassador but have been told he is a pompous fool. Tell him the USA now has the best Economy & Military anywhere in the World, by far...