Μπόλτον: Ο Τραμπ μου έκοψε το twitter - «Ξέχασε τον κωδικό λόγω ηλικίας»

Ο άλλοτε ισχυρός σύμβουλος ασφαλείας του Ντ. Τραμπ, μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο οπότε και απεχώρησε, κατήγγειλε ότι ο Λευκός Οίκος έχει αποκλείσει την πρόσβασή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

Μάλιστα το πρώην «γεράκι» του Λευκού Οίκου, χθες Παρασκευή προχώρησε σε σειρά αναρτήσεων στο twitter, ειδοποιώντας τους 770.000 ακολούθους του, να «παραμείνουν συντονισμένοι» για ένα «backstory» μετά από απουσία δύο μηνών, σύμφωνα με ανάρτηση του theguardian.com.

Ο πρώην σύμβουλος ασφαλείας του Προέδρου Τραμπ αναφέρει χαρακτηριστικά σε μια εκ των αναρτήσεών του: «Χαίρομαι που επιστρέφω μετά δύο μήνες. Για να μάθετε τα παρασκήνια της ιστορίας μείνετε συνδεδεμένοι», προσθέτοντας ότι «Ευχαριστώ το Twitter που στάθηκε πιστό στα πρότυπά του και μου ξαναέδωσε τον έλεγχο του λογαριασμού μου».

In full disclosure, the @WhiteHouse never returned access to my Twitter account. Thank you to @twitter for standing by their community standards and rightfully returning control of my account.