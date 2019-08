«Nα γίνει σεβαστό το δημοψήφισμα, φεύγουμε από Ε.Ε. 31 Οκτωβρίου»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον εμμένει στην θέση του ότι η χώρα του θα εξέλθει της ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου και ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2016 πρέπει να γίνει σεβαστό, παρά το κύμα αντιδράσεων διαδηλώσεων και δικαστικών προσφυγών εναντίον της πρόσφατης απόφασης του να κλείσει τη βουλή με σκοπό να σταματήσει την παράταση του Brexit.

Με σχετικό του tweet, o Τζονσον ο οποίος βάλλεται πανταχόθεν τις τελευταίες ώρες και μέρες, δήλωσε «Στις 31 Οκτωβρίου η χώρα θα φύγει από την ΕΕ, το αποτέλεσμα του Δημοψηφίσματος πρέπει να γίνει σεβαστό».

The referendum result must be respected. We will leave the EU on 31st October. #LeaveOct31

Την ίδια ώρα περίπου 1.600.000 πολίτες είχαν υπογράψει τη διαδικτυακή αίτηση στην ιστοσελίδα του κοινοβουλίου με την οποία απαιτούν να μην κλείσει η βουλή αν δεν έχει νομοθετηθεί η παράταση του άρθρου 50 ή δεν έχει ακυρωθεί η διαδικασία αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

There are now 1,603,296 signatures on the petition against Boris Johnson's #Prorogation of Parliament as of 1:00pm, Aug 30 2019. Not signed yet? Click here: https://t.co/xVQYPyIgVb #StopBrexit #stopthecoup