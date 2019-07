Μεγάλη πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Λονδίνο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε εμπορικό κέντρο, στην περιοχή Γουάλθαμστοου του Ανατολικού Λονδίνου. Περισσότεροι από 120 πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο και προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ώστε να μην επεκταθεί περισσότερο στη γύρω περιοχή.

Στο εμπορικό κέντρο επιχειρούν 20 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η Μητροπολιτική Αστυνομία χαρακτήρισε το συμβάν σαν ένα «πολύ σοβαρό περιστατικό». Μάρτυρας ανέφερε πως δεν είναι ξεκάθαρο αν βρίσκονται άνθρωποι μέσα στο κτίριο, καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε κατά τις 7:40 (τοπική ώρα).

Firefighters remain at the scene of the large fire at a shopping mall in #Walthamstow There are now 25 fire engines tackling the blaze © @alexandermilas https://t.co/IbEVilJqTu pic.twitter.com/oE1AtJNhGO