Μ. Βρετανία: Ενώπιον των βουλευτών σήμερα ο Μπ. Τζόνσον

Του Γιάννη Μαντζίκου

Οι Βρετανοί βουλευτές επιστρέφουν σήμερα στο Ουεστμίνστερ, την επομένη της ιστορικής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έκρινε «παράνομη, άκυρη και μη γενόμενη» την αναστολή της λειτουργίας του βρετανικού Κοινοβουλίου, την ώρα που ο Μπόρις Τζόνσον ο οποίος έφτασε άρον-άρον στο Λονδίνο από τη Νέα Υόρκη αναμένεται να δεχθεί ερωτήσεις από τούς νομοθέτες.

Η Βουλή των Κοινοτήτων συνέρχεται στις 11.30 τοπική ώρα (ακολουθεί και η Βουλή των Λόρδων το απόγευμα), μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τον σεισμό που προκάλεσε στο βρετανικό πολιτικό σκηνικό ανατρέποντας την απόφαση του Μπόρις Τζόνσον για το κλείσιμο του Κοινοβουλίου επί πέντε εβδομάδες.

Θέλοντας να προεξοφλήσει την ατζέντα του Κοινοβουλίου, ο Μάικλ Γκόουβ, υπουργός Περιβάλλοντος και τενόρος του σκληρού Brexit δήλωσε ότι «τώρα που το Κοινοβούλιο συνέρχεται εκ νέου, πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά υλοποιώντας το Brexit».

There will be five oral statements today on:



1) Thomas Cook update - Grant Shapps

2) Brexit readiness and operation yellow hammer - Michael Gove

3) Iran Update - Dominic Raab

4) Update to Parliament - PM

5) Business Statement - Leader of the House



Awaiting news in UQs