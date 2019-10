Λ. Γκρέιαμ: «Καταστροφή εν εξελίξει - Ο Ερντογάν πρέπει να πληρώσει»

Ο Αμερικανός Γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ μετά την ανακοίνωση της έναρξης της Τουρκικής επιχείρησης στη Συρία έκανε λόγο για «καταστροφή εν εξελίξει» και «προσπάθεια» εκ μέρους του στο Κογκρέσο ώστε «ο Ερντογάν να πληρώσει βαρύ τίμημα».

Συγκεκριμένα, ο Γερουσιαστής από τη Βόρεια Καρολίνα που είναι και πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής του Σώματος έγραψε στο twitter «Αν οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης είναι σωστές-τότε πρόκειται για καταστροφή εν εξελίξει. Προσεύχομαι για τους Κούρδους συμμάχους μας που εγκαταλείφθηκαν χωρίς ντροπή από τη διοίκηση Τραμπ. Θα ηγηθώ προσπάθειας στο Κογκρέσο ώστε ο Ερντογάν να πληρώσει βαρύ τίμημα», τόνισε κλείνοντας.

Pray for our Kurdish allies who have been shamelessly abandoned by the Trump Administration. This move ensures the reemergence of ISIS.