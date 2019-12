«Πόλεμος» Δημοκρατικών-Ρεπουμπλικάνων για τη δίκη Τραμπ στη Γερουσία

Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία Μιτς Μακόνελ απέρριψε αίτημα του ομολόγου του των Δημοκρατικών για τη κλήση μαρτύρων κατά την επικείμενη δίκη του προέδρου Τραμπ στη Γερουσία.

Μιλώντας από τη βήμα του σώματος, ο Γερουσιαστής από το Κεντάκι περιέγραψε την πρόταση του Τσάκ Σούμερ ως «λάθος» και προειδοποίησε ότι «θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εφιαλτικό προηγούμενο για το θεσμικό μας όργανο». Ο Μακόνελ πρόσθεσε ότι «Ο Σούμερ θα ήθελε προφανώς να κάνουμε τη δουλειά που έκανε η Βουλή, όμως δουλειά μας είναι να κρίνουμε».

Αποκαλώντας σαρκαστικά τη διαδικασία στη Βουλή από τους Δημοκρατικούς ως την «πιο συσσωρευμένη, ελάχιστη διεξοδική και άδικη έρευνα μομφής στη σύγχρονη ιστορία», ο Μακόνελ προέτρεψε τη Βουλή έστω και την τελευταία στιγμή να μην παραπέμψει τον πρόεδρο.

Senate Mitch McConnell dismisses Sen. Chuck Schumer's proposal to call live witnesses: "Those who have been eagerly hoping for impeachment are starting to scramble." https://t.co/xa5CKnlxHI pic.twitter.com/7OUlLD5R82

Ο Σούμερ από την πλευρά του απάντησε «τι φοβάται ο Μακόνελ;,τι φοβάται ο Τραμπ;, την αλήθεια».

Americans want a fair trial for President Trump.



7 in 10 say his top aides should testify.



The witnesses we proposed have direct knowledge of why the aid to Ukraine was delayed.



We must hear from them, and we must see the documents we requested.https://t.co/0Xj2vWC6N2