«Πράσινο φως» από την επιτροπή της Γερουσίας για κυρώσεις στην Τουρκία

Το «πράσινο φως» για να προχωρήσουν οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας έδωσε η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ με ψήφους 18 υπέρ και 4 κατά, παρά τις έντονες αντιρρήσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Senate Foreign Relations Committee votes to advance Turkey sanctions to the full chamber, 18-4 (S. 2641). Sens. Rand Paul, Ron Johnson, Ted Cruz, and Tom Udall vote against it.

«Tώρα είναι η ώρα η Γερουσία να τιμωρήσει την Τουρκία για την συμπεριφορά της» δήλωσε ο Τζιμ Ρις επικεφαλής της Επιτροπής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις Ρεπουμπλικάνοι Γερουσιαστές, οι Ρον Τζονσον, Ραντ Πολ και Τεντ Κρουζ και ένας Δημοκρατικός, ο Τομ Γιούνταλ ψήφισαν κατά. «Φοβάμαι ότι κάποιοι προσπαθούν να κρατήσουν την Αμερική όμηρο της Τουρκίας» δήλωσε ο γερουσιαστής Μενέντεζ o oποίος ηγείται αρκετών νομοθετικών πρωτοβουλιών οι οποίες σκοπεύουν να θέσεις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας.

Turkey’s actions over the past year are truly beyond the pale.



This bill makes clear to #Turkey that its behavior with respect to #Syria is unacceptable, and its purchase of the S400 system is untenable.