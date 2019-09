ΗΠΑ: 5 νεκροί και 21 τραυματίες από πυροβολισμούς

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τουλάχιστον 21 τραυματίστηκαν από πυρά στα τυφλά στις πόλεις Μίντλαντ και Οντέσα στο δυτικό Τέξας χθες Σάββατο, ανέφερε η αστυνομία και μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

5 people were killed and 21 more injured in a mass shooting in and around the cities of Odessa and Midland, Texas, Saturday afternoon. Here's what we know so far https://t.co/GnciZtmPtE