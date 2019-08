Ερντογάν: Συνεργασία με τη Ρωσία στον τομέα της άμυνας και τεχνολογίας

Του Γιάννη Μαντζίκου

Την αεροπορική επίδειξη MAKS-2019 παρακολούθησε σήμερα στη Μόσχα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος αργότερα θα έχει κατ'ιδίαν συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ερντογάν είχε την ευκαιρία να δει από κοντά το υπερσύγχρονο ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-57 στη διάρκεια της έκθεσης που πραγματοποιείται κοντά στη περιοχή Ζουκόφσκι κοντά Μόσχα. Ο πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε στη συνεργασία της Τουρκίας και της Ρωσίας στον τομέα τεχνολογίας στην αεροπορία και στο Διάστημα. Άλλωστε ο ίδιος, σημείωσε ότι η Άγκυρα, το τελευταίο διάστημα, έχει κάνει «σημαντικά βήματα» στη σφαίρα της αεροπορίας.

Nωρίτερα ο Τούρκος Πρόεδρος στη διάρκεια κοινής διάσκεψης τύπου που παρέθεσε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών θα εμβαθύνουν περαιτέρω προσθέτοντας ότι στόχος είναι το διμερές εμπόριο με τη Ρωσία να φτάσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο.

Turkey's President Erdogan is in Moscow today to meet President Putin. The trip comes at a key moment in Turkey-Russia relations, which we'll be covering in the #thread below pic.twitter.com/0E1xCMQ3G4