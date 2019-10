Επίθεση σε εμπορικό κέντρο του Μάντσεστερ - Πέντε τραυματίες

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο στο Μάντσεστερ, στη βόρεια Αγγλία, δήλωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της αστυνομίας, η οποία ηγείται των ερευνών για το περιστατικό που σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο Arndale, το οποίο έχεi εκκενωθεί.

«Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών έχει συλληφθεί ως ύποπτος για σοβαρή επίθεση. Έχει τεθεί υπό κράτηση προκειμένου να ανακριθεί», ανέφερε νωρίτερα σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ.

Δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Από την πλευρά της η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει κληθεί στο εμπορικό κέντρο Arndale στο κέντρο του Μάντσεστερ για να αντιμετωπίσει το περιστατικό.

Police are currently responding to an incident at the Arndale Centre in #Manchester City Centre. More details will follow shortly. pic.twitter.com/bR7Tw62vaB