Προειδοποίηση για χάος στη Μ. Βρετανία σε περίπτωση άτακτου Brexit

Η απειλή του χάους επικρέμαται στη Μ. Βρετανία σε περίπτωση άτακτης εξόδου, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση μετά τη σχετική απόφαση του Βρετανικού Κοινοβουλίου λίγο πριν το κλείσει ο Μπόρις Τζόνσονς. «Η ετοιμότητα των επιχειρήσεων είναι σε χαμηλά επίπεδα» αναφέρεται ενώ εκτιμάται πως θα υπάρξουν ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα, προβλήματα στις εγχρήματες συναλλαγές και αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και άλλων αγαθών

Συγκεκριμένα, μετά την απόφαση του βρετανικού κοινοβουλίου, η κυβέρνηση προχώρησε στη δημοσιοποίηση των εγγράφων που αφορούν την προετοιμασία για το Brexit. Σε αυτά, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η «ετοιμότητα των επιχειρήσεων είναι σε χαμηλά επίπεδα και θα συνεχίσει να είναι», ενώ γίνεται παραδοχή ότι θα υπάρξουν ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα.

Το έγγραφο προειδοποιεί για προβλήματα στις εγχρήματες συναλλαγές, αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, πιθανές διαδηλώσεις και πιθανές συγκρούσεις ανάμεσα σε ψαράδες από διαφορετικές χώρες. Αναφέρει επίσης ότι τα φτωχότερα στρώματα θα νιώσουν τις συνέπειες των αυξήσεων.

Με βάση τους υπολογισμούς η διακίνηση των αγαθών που περνούν στην Ευρώπη μπορεί να υποστεί μείωση ακόμα και 40% από την πρώτη μετά και ενδέχεται η ροή να μην εξομαλυνθεί παρά μετά από έξι μήνες προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην παροχή τροφίμων και φαρμάκων.

Στην πρώτη του αντίδραση ο σκιώδης Υπουργος Brexit Κιρ Σταρμερ δήλωσε ότι "η δημοσιοποίηση των εγγράφων δείχνει ότι η άτακτη έξοδος αποτελεί σοβαρό εθνικό κίνδυνο".

Η δημοσιοποίηση ήρθε μετά την πρόταση του βουλευτή των Συντηρητικών Ντόμινικ Γκριβ, η οποία υπερψηφίστηκε με 311 ψήφους έναντι 302. Ο Γκριβ είχε υποβάλλει έκτακτο αίτημα στο Κοινοβούλιο με το οποίο ζητούσε να τεθεί σε ψηφοφορία η δημοσίευση ιδιωτικών μηνυμάτων κάθε είδους που σχετίζονται με την αναστολή του Κοινοβουλίου, τα οποία εστάλησαν από τις 23 Ιουλίου από αξιωματούχους -τους οποίους κατονομάζει- εκ των οποίων ένας δημόσιος υπάλληλος και οι υπόλοιποι ειδικοί σύμβουλοι, διορισμένοι από την κυβέρνηση μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου.

The Government has published no deal Brexit preparation documents following a vote in the Commons on Monday which say "public and business readiness for a 'no-deal' will remain at a low level and will decrease to lower levels"