Απεβίωσε ο διάσημος Ιταλός σκηνοθέτης Φράνκο Τζεφιρέλι

Ο Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, του θεάτρου και της όπερας Φράνκο Τζεφιρέλι, πέθανε σήμερα στο σπίτι του στη Ρώμη, σε ηλικία 96 ετών.

Ο Τζεφιρέλι «έσβησε ήσυχα μετά από μακρά ασθένεια που είχε επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες», μεταδίδουν ιταλικά ΜΜΕ, επικαλούμενα πηγές της οικογένειάς του.

Ο Φράνκο Τζεφιρέλι γεννήθηκε στα περίχωρα της Φλωρεντίας ως Τζιανφράνκο Κόρσι (Gianfranco Corsi). Μητέρα του ήταν η Alaide Garosi, σχεδιάστρια μόδας, και πατέρας του ο Ottorino Corsi, έμπορος μαλλιού και μεταξιού. Οι δυο γονείς του ξαναπαντρεύτηκαν και η Alaide δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το δικό της επίθετο ή του Corsi για το παιδί της. Επέλεξε το επίθετο "Zeffiretti", λέξη που αναφέρεται στην όπερα του Μότσαρτ Idomeneo. Ωστόσο, το όνομα αυτό γράφτηκε λάθος στο δημοτολόγιο και έγινε Τζεφιρέλι. Όταν ήταν 6 ετών, η μητέρα του πέθανε και ο ίδιος μεγάλωσε υπό την φροντίδα της αγγλικής κοινότητας μεταναστών.

Ο Τζεφιρέλι αποφοίτησε από την Ακαδημία Καλών Τεχνών το 1941 και, ακολουθώντας την συμβουλή του πατέρα του, εισήχθη στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας όπου σπούδασε αρχιτεκτονική και τέχνη. Μετά το ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, πολέμησε ως αντάρτης προτού συναντηθεί με τους βρετανούς στρατιώτες και γίνει ο διερμηνέας τους. Μετά τον πόλεμο, ξαναπήγε στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας για να συνεχίσει τις σπουδές του αλλά όταν είδε τον Λόρενς Ολίβιε στον Ερρίκο Δ΄ το 1945, αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέατρο και τον κινηματογράφο.

Εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη του Βισκόντι στην ταινία La Terra trema, που κυκλοφόρησε το 1948. Με τον Βισκόντι συνεργάστηκε και στις ταινίες: Λεωφορείο ο πόθος (Ρώμη, 1949) του Τεννεσσή Ουίλλιαμς, Τρωίλος και Χρυσηίδα (Φλωρεντία, 1949) του Σαίξπηρ και οι τρεις αδελφές (Ρώμη, 1951), κοστούμια Μαρσέλ Εσκοφιέ) του Τσέχωφ.

Οι μέθοδοι του Βισκόντι είχαν μια βαθιά επιρροή στο μετέπειτα έργο του Τζεφιρέλι. Εργάστηκε και με άλλους σκηνοθέτες όπως ο Αντονιόνι και ο Ροσελίνι. Την δεκαετία του 1960, ο Τζεφιρέλι ξεκίνησε να γράφει και να σκηνοθετεί τις δικές του παραστάσεις στο Λονδίνο και στην Νέα Υόρκη και σύντομα μετέφερε τις ιδέες του στον κινηματογράφο.

O Τζεφιρέλι έγινε γνωστός για τις ταινίες του Ρωμαίος και Ιουλιέτα (1968), για την οποία έλαβε και υποψηφιότητα για βραβείο Όσκαρ, The Taming of the Shrew (1967) με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τον Ρίτσαρντ Μπάρτον και τη μίνι σειρά «Ο Ιησούς από την Ναζαρέτ». Κάποιες από τις όπερές του θεωρούνται κλασικά έργα παγκοσμίως.

Διετέλεσε επίσης γερουσιαστής του κεντροδεξιού Forza Italia του Σίλβιο Μπερλουσκόνι από το 1994 μέχρι το 2001. Αξιωματικός της ιταλικής κυβέρνησης από το 1977, ο Τζεφιρέλι έλαβε την διάκριση του ιππότη από την βρετανική κυβέρνηση το 2004 όταν έγινε Ταξιάρχης του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το 2009 βραβεύτηκε με το Premio Colosseo.

Πλησιάζοντας έναν αιώνα ζωής, ο ίδιος o Τζεφιρέλι παραδέχτηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε τον Μάρτιο του 2019 στην ιταλική εφημερίδα Corriere della sera ότι "το γήρας είναι ένα τεράστιο φορτίο". "Όμως αναζητώ ακόμη ιδέες για να υλοποιήσω (...) και αυτό με κρατά απασχολημένο", πρόσθεσε. Ομολόγησε επίσης ότι λυπάται που δεν κατάφερε στην καριέρα του να γυρίσει μια ταινία βασισμένη στη "Κόλαση" του Δάντη –λόγω του απαγορευτικού κόστους– και "μια μεγάλη τοιχογραφία για τη ζωή και το έργο των Μεδίκκων, της ίδιας της ομορφιάς, την οποία κάποια ημέρα δεν θα μπορώ πλέον να απολαμβάνω".

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Wikipedia

Φωτογραφία: AP