Αδιέξοδο για τη διαδοχή Γιούνκερ - Νέα Σύνοδος Κορυφής στις 30 Ιουνίου

Χωρίς συμφωνία για τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τις κορυφαίες θέσεις στα ευρωπαϊκά όργανα ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής, επιβεβαιώνοντας τη διαφωνία Γερμανίας - Γαλλίας για το πρόσωπο του Μ. Βέμπερ που είχε διαφανεί και από την κατ' ιδίαν συνάντηση του Ντ. Τουσκ με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ.

«Δεν υπήρξε πλειοψηφία υπέρ κανενός υποψηφίου. Θα ξανασυναντηθούμε την 30ή Ιουνίου. Θα συνεχίσω τις διαβουλεύσεις», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας της συνεδρίασης.

Από την πλευρά του, ο απερχόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ χαριτολογώντας εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι αποδεικνύεται δύσκολο το εγχείρημα της αντικατάστασής του, ενώ ερωτηθείς εάν θα έχει αλλάξει κάτι την ερχόμενη βδομάδα απάντησε πως «όχι, αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει».

«Χθες ήμουν συγκρατημένα αισιόδοξος. Σήμερα είμαι περισσότερο συγκρατημένος παρά αισιόδοξος», ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο Ντ. Τουσκ, μετά τη συζήτηση που είχε χθες με Μέρκελ - Μακρόν.

Last round of consultations on appointments before the start of #EUCO. Yesterday I was cautiously optimistic. Today I’m more cautious than optimistic. pic.twitter.com/AbRqfpPaYT