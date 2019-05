Τουρκικό δημοσίευμα: Μετανάστες κατηγορούν αστυνομικούς για ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια

Συκοφαντικό για την Ελλάδα ρεπορτάζ, προβάλει η τουρκική κρατική τηλεόραση, παρουσιάζοντας μετανάστες και πρόσφυγες που υποτίθεται βασανίστηκαν από τις ελληνικές Αρχές και απωθήθηκαν πίσω στην Τουρκία. Καταγγελίες που κανείς δεν γνωρίζει υπό ποιες συνθήκες κι έναντι ποιον ανταλλαγμάτων έγιναν και καταγράφηκαν στον προπαγανδιστικό μηχανισμό του τουρκικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η τουρκική εφημερίδα, μετά τα βασανιστήρια, τους ανάγκασαν να επιστρέψουν στην Τουρκία, όπου τους βρήκαν μέλη των τουρκικών συνοριακών μονάδων και τους περιέθαλψαν, στην επαρχία Edirne.

Greek security forces reportedly tortured three migrants and illegally pushed them back to neighbouring Turkey after they crossed into Greece pic.twitter.com/1uurFOYjyB