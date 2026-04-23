Τράπεζα Πειραιώς

H Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί διεθνώς στον τομέα των τεχνολογικών εταιρειών, όπως εξαιρετικά τεχνικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα που παράγουν ταλέντο, διεθνή νοοτροπία, εξωστρέφεια, και πραγματική ικανότητα δημιουργίας αξίας, καθώς και καταρτισμένους και φιλόδοξους νέους και νέες.

Αυτό τόνισε ο CEO της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας στο 11o Delphi Forum σε συζήτηση με θέμα «The Banking System and the New Generation of Unicorns». Υπογράμμισε δε, ότι υπάρχει πλέον στη χώρα εμπειρία από πολλά επιτυχημένα παραδείγματα εταιρειών τεχνολογίας, όπως η Natech με την οποία η Πειραιώς έχει δημιουργήσει τη neobank Snappi και πρόσθεσε ότι η Τράπεζα είναι παρούσα για να στηρίξει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες.

Αντιστοίχως, στον τομέα της άμυνας όπου υπάρχει ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη αμιγώς ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, η Ελλάδα διαθέτει όλες τις απαραίτητες δυνατότητες για να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτό, είπε ο CEO της Πειραιώς. Ερωτηθείς σχετικά, αναφέρθηκε στην πρόταση που έχει διατυπώσει για τη διαμόρφωση ενός μοντέλου χρηματοδότησης επενδύσεων στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.



Ο κ. Μεγάλου επισήμανε επίσης ότι η τεχνολογία αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδρομής που έχει η Πειραιώς και μέρος του DNA της Τράπεζας. Ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συνεργασία με τη Natech για τη δημιουργία της Snappi, που έχει ήδη σημαντικά αποτελέσματα, με περίπου 100 χιλιάδες πελάτες.

«Η πορεία από το 2022 όταν ξεκινήσαμε έναν διάλογο για τη δημιουργία μιας ψηφιακής τράπεζας ήταν απαιτητική και δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα ανταποδοτική. Ήταν μια πορεία μάθησης — μια διαδικασία ενδυνάμωσης των ανθρώπων μας ώστε να μπορούν να αξιολογούν επιχειρηματικά μοντέλα που δεν ήταν παραδοσιακά ενσωματωμένα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Μας έδειξε τι σημαίνει πραγματικά να εμπλέκεσαι ουσιαστικά και να επιχειρείς με την καινοτομία», σημείωσε.

Ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε ότι η φιλοδοξία της Πειραιώς είναι να παραμείνει κοντά στο τεχνολογικό οικοσύστημα, το οποίο είναι επιτυχημένο στην Ελλάδα, φέρνοντας ως παράδειγμα τις εταιρείες Navarino, Yodeck και Epignosis, οι επικεφαλής των οποίων Βαγγέλης Μιχαλόπουλος, Δημήτρης Τσικόπουλος και Δημήτρης Τσίγκος ήταν συνομιλητές του στο πάνελ και αναφέρθηκαν εκτενώς στη στήριξη που είχαν από την Τράπεζα για την ανάπτυξη και τη διεθνή παρουσία τους.

Αυτό το οικοσύστημα έχει δημιουργηθεί χάρη στο υψηλό επίπεδο τεχνολογικής εκπαίδευσης, στις ικανότητες και τη δυναμική των ανθρώπων, στην εξωστρέφεια, και στη δυνατότητα να δημιουργούνται παγκόσμιες επιχειρήσεις, ξεκινώντας από μικρή κλίμακα και να εξελίσσονται σταδιακά.

Όσο αφορά τη χρηματοδότησή τους, η Πειραιώς απέκτησε το πλεονέκτημα χάρη στην εμπειρία της Snappi να μπορεί να εξετάζει αξιόπιστα τα δεδομένα και να κατανοεί τα επιχειρηματικά μοντέλα του κλάδου και μέσω της χρηματοδότησης, να προσθέτει περαιτέρω αξία στις προσπάθειες και στα προϊόντα υψηλής τεχνολογικής νοημοσύνης που αναπτύσσονται. «Σήμερα, βρισκόμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε σχεδόν κάθε τεχνολογική εταιρεία που θα εξετάσουμε για χρηματοδότηση στο μέλλον και έχουμε ξεκάθαρη πρόθεση να καλλιεργήσουμε ενεργά αυτό το οικοσύστημα».

Ο CEO της Πειραιώς αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω της κεφαλαιαγοράς και τη δυναμική που προσθέτει η ένταξη του ΧΑ στο Euronext Athens, μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας με μεγαλύτερη ρευστότητα και αυξημένες δυνατότητες. «Ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα, όταν έρθει η κατάλληλη ωριμότητα, να υποστηρίξουμε τη μετάβαση αυτών των εταιρειών προς την εισαγωγή τους στο Euronext Athens, προσφέροντάς τους μια πλατφόρμα μετοχικού κεφαλαίου που θα ενισχύει τις αξίες που θέλουμε να δημιουργούμε».