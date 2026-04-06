Σε μια εκτενή και ηχηρή επιστολή προς τους μετόχους της JPMorgan Chase, ο ισχυρός άνδρας της τράπεζας, Τζέιμι Ντίμον, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη διεθνή σταθερότητα, εξαπολύοντας παράλληλα δριμεία επίθεση στο ρυθμιστικό πλαίσιο των ΗΠΑ.

Με αφορμή την επικείμενη 250ή επέτειο από την ίδρυση του αμερικανικού κράτους, ο Ντάιμον καλεί σε μια καθολική επαναδέσμευση στις αξίες της ελευθερίας και της ευκαιρίας, ως το μοναδικό «αντίδοτο» σε ένα περιβάλλον πρωτοφανούς αβεβαιότητας.

Γεωπολιτική αστάθεια και εμπόριο

Ο Ντίμον τοποθετεί τις γεωπολιτικές εντάσεις στην κορυφή της πυραμίδας των κινδύνων, υπογραμμίζοντας πως οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Ουκρανία και το Ιράν, σε συνδυασμό με την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και τον ανταγωνισμό με την Κίνα, συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα που απειλεί την παγκόσμια οικονομική τάξη. Ιδιαίτερη μνεία κάνει στη νέα εμπορική πολιτική των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οι δασμοί που επέβαλε ο Πρόεδρος Τραμπ στη δεύτερη θητεία του αναγκάζουν τα έθνη να επαναξιολογήσουν τις συμμαχίες τους, με απρόβλεπτες μακροπρόθεσμες συνέπειες.

«Αντιαμερικανική» η υπερ-ρύθμιση

Ο CEO της JPMorgan δεν μάσησε τα λόγια του για το τραπεζικό σύστημα, χαρακτηρίζοντας «παράλογες» και «αντι-αμερικανικές» τις προτάσεις για την αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων (Basel 3 Endgame), υποστηρίζοντας ότι οι υφιστάμενοι κανόνες δημιουργούν ένα δυσκίνητο, κατακερματισμένο σύστημα που στραγγαλίζει τον δανεισμό και αποδυναμώνει την ανταγωνιστικότητα των μεγάλων ιδρυμάτων έναντι των μη συστημικών τραπεζών.

Η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), ο Ντάιμον ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για μια «κερδοσκοπική φούσκα» αλλά για μια δομική επανάσταση. Η JPMorgan ήδη εφαρμόζει πράκτορες AI (agentic AI) σε όλα τα επίπεδα, με τον Ντάιμον να προειδοποιεί για βαθιές αλλαγές στο εργατικό δυναμικό και την κοινωνία. «Δεν θα εθελοτυφλούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η τράπεζα προχωρά σε μαζικά σχέδια αναδιάταξης του προσωπικού της.

Προειδοποίηση για τα private credit

Τέλος, εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για την ιδιωτική πίστη (private credit), επισημαίνοντας την έλλειψη διαφάνειας στις αποτιμήσεις και προέβλεψε ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα αναγκαστούν σύντομα να παρέμβουν, απαιτώντας περισσότερα κεφάλαια, γεγονός που μπορεί προκαλέσει αναταράξεις στην αγορά.