Moody's: Τι αλλάζει για την αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών - Έμφαση στην ασφάλεια των καταθέσεων 

Η Moody's ανακοίνωσε στις 21 Απριλίου αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της εφαρμογής της πλήρους προτίμησης καταθετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά και από το νόμο Crisis Management and Deposit Insurance (CMDI) που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2025.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, οι αλλαγές θα οδηγήσουν στην εισαγωγή μιας ευρέως εναρμονισμένης πλήρους προτίμησης των καταθετών έναντι των senior μη εξασφαλισμένων τίτλων σε ολόκληρη την ΕΕ, η οποία θα ισχύσει νομικά αφότου ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία. Τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να ολοκληρώσουν αυτό το βήμα εντός των επόμενων δύο ετών.

Πρακτικά, σε περίπτωση χρεοκοπίας μιας τράπεζας, όλες οι καταθέσεις κατατάσσονται υψηλότερα στην ιεραρχία των απαιτήσεων σε σχέση με τους άλλους πιστωτές, όπως είναι οι κάτοχοι ομολόγων και τίτλων.

Όπως αναφέρει η Moody's, στις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων, η Τράπεζα Πειραιώς αναβαθμίστηκε κατά μία βαθμίδα με τις προοπτικές να διατηρούνται σταθερές, ενώ οι Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank διατήρησαν σταθερές τις αξιολογήσεις και τις προοπτικές τους.

Για την Optima Bank η αξιολόγηση παρέμεινε σταθερή, με τις προοπτικές να αναθεωρούνται σε θετικές από σταθερές.

Στις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις εκδότη, αξιολογήσεις senior μη εξασφαλισμένων τίτλων και senior μη εξασφαλισμένων τίτλων MTN, η Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Optima Bank διατήρησαν τις αξιολογήσεις και τις σταθερές προοπτικές τους, ενώ Eurobank και Εθνική Τράπεζα είχαν σταθερές αξιολογήσεις και αναθεώρηση των προοπτικών από σταθερές σε αρνητικές.

Ακόμα, αναφορικά με την Βασική Πιστωτική Αξιολόγηση (BCA), επιβεβαιωθήκαν οι ισχύουσες αξιολογήσεις και των πέντε ελληνικών τραπεζών.