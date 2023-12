Η Ισπανίδα υπ. Οικονομικών Νάντια Καλβίνιο νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

H Ισπανίδα υπουργός Οικονομικών Νάντια Καλβίνιο αναδείχθηκε νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ETEπ), ανακοίνωσε την Παρασκευή το πρωί ο απερχόμενος επικεφαλής της ΕΤΕπ, Βίνσεντ Φαν Πέτεγκεμ.

EU Finance Ministers agree to support the candidacy of @NadiaCalvino as new president of the @EIB (1/2)