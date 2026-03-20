«Η Trastor αποτελεί ένα πολύτιμο asset του ομίλου Πειραιώς και πάντα θα τη στηρίζουμε. Η διοίκηση καταφέρνει και δίνει αξία στην εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια και η αύξηση κεφαλαίου που δρομολογείται θα την ενισχύσει ακόμη περισσότερο αφού θα προσελκύσει νέους επενδυτές και θα βελτιωθεί η διασπορά των μετοχών».

Αυτό δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου ο οποίος παρευρέθηκε στην ετήσια γενική συνέλευση της Trastor όπου το σώμα των μετόχων εξουσιοδότησε το ΔΣ να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου με παραίτηση των υφιστάμενων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, Η αύξηση θα υλοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς και ειδικευμένους επενδυτές στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον κ. Τάσο Καζίνο, διευθύνοντα σύμβουλο της Trastor, η αύξηση κεφαλαίου θα προσεγγίσει τα 150 εκατ. ευρώ και στόχος είναι να ενισχυθεί η διασπορά των μετοχών τουλάχιστον κατά 15%. Βασικός μέτοχος της Trastor σήμερα είναι η Τράπεζα Πειραιώς με ποσοστό 98,3%. Πρόθεση της διοίκησης είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία το επόμενο δίμηνο, δεδομένου ότι μέχρι τον Ιούνιο λήγει η διορία που έχει θέσει το Χρηματιστήριο Αθηνών στις εισηγμένες με χαμηλή διασπορά ώστε να συμμορφωθούν με τον νέο κανονισμό. Η Πειραιώς θα συμμετάσχει στην αύξηση χωρίς προκαθορισμένο ποσό και θα δώσει «χώρο» σε νέους μετόχους. Όπως δήλωσε ο κ. Μεγάλου, η Τrastor με τις επιδόσεις της είναι ένα «όχημα» προσέλκυσης θεσμικών επενδυτών για αυτό και εμείς ενισχύουμε την εταιρική διακυβέρνηση.

Ο κ. Καζίνος παραδέχτηκε ότι το timing της αύξησης δεν είναι ιδανικό λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά όπως επισήμανε οι μέτοχοι που θα θελήσουν να συμμετάσχουν στην αύξηση είναι επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Όπως έγινε γνωστό, η εταιρεία ήδη έχει διοργανώσει συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές ενόψει της αύξησης με τελευταίο σταθμό το Λονδίνο. Aνάδοχοι θα είναι η Jefferies, η Πειραιώς, η Εurobank και η Euroxx.

Tα έσοδα της αύξησης θα καλύψουν ανάγκες των υφιστάμενων projects. Σε ερώτηση αν η Trastor θα αξιοποιήσει ακίνητα της Εθνικής Ασφαλιστικής μετά την εξαγορά της τελευταίας από την Πειραιώς, ανέφερε ότι θα αποκτηθούν από την Trastor σε πρώτη φάση τρία ακίνητα της Εθνικής Ασφαλιστικής στο κέντρο της Αθήνας και διευκρίνισε πως δεν περιλαμβάνεται σε αυτά το ακίνητο στη Λ. Συγγρού.

Η Τrastor διαθέτει χαρτοφυλάκιο αξίας 822 εκατ. ευρώ εκ των οποίων το 54% είναι κτήρια γραφείων και το 28% σύγχρονοι αποθηκευτικοί χώροι. Όπως μάλιστα ανέφερε η διοίκηση, στα logistics το μερίδιο αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στο 47%. Το 2025 κατέγραψε έσοδα 42,59 εκατ. (+32,7%) και καθαρά κέρδη 36,32 εκατ. (+8,7%). Όπως ανέφερε η διοίκηση το 2026 η εταιρεία θα ενισχυθεί με ετησιοποιημένα έσοδα 9 εκατ. ευρώ που δεν είχαν προσμετρηθεί το 2025.