Euroxx: Ανέβασε τις τιμές στόχους για τις 4 συστημικές τράπεζες - Οι εκτιμήσεις για τον κλάδο

Σε αναβάθμιση των τιμών-στόχων για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της Ελλάδας προχώρησε η Euroxx Research, διατηρώντας τη σύσταση «overweight» για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας μας.

Αναλυτικά, οι τιμές-στόχοι:

Εθνική Τράπεζα: Στα 18,8 ευρώ από 15,04 ευρώ.

Τράπεζα Πειραιώς: Στα 1 ευρώ από 8,51 ευρώ.

Eurobank: Στα 5,3 ευρώ από 4,03 ευρώ.

Alpha Bank: Στα 5,2 ευρώ από 3,78 ευρώ.

Η χρηματιστηριακή αναφέρει πως η κορυφαία επιλογή της παραμένει η Eurobank λόγω της ελκυστικής περιφερειακής αναπτυξιακής προοπτικής, όπως και η Alpha Bank, λόγω της υποαπόδοσης από την αρχή του έτους και της ελκυστικής σχετικής αποτίμησης

Η Euroxx διατηρεί θετική στάση για τις ελληνικές τράπεζες, με πίστη στις προβλέψεις κερδοφορίας για την περίοδο 2026-2028.

«Βλέπουμε έναν ισχυρό μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης κερδών ανά μετοχή (EPS CAGR) περίπου 10% για την περίοδο 2025-2028 και άνοδο στα ποσοστά διανομής. Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με όρους P/E περίπου στο 9,5x για το 2026, με έκπτωση έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών τραπεζών περίπου 10%, την οποία θεωρούμε αδικαιολόγητη» σημειώνεται στην ανάλυση της.