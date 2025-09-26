CrediaBank: Ισχυρές επιδόσεις και στο Α’ εξάμηνο 2025, με διπλασιασμό στα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Κέρδη του Ομίλου

Με δυναμικό τρόπο κινήθηκε η CrediaBank στο Α’ εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική της πορεία, καταγράφοντας βελτίωση σε όλα τα οργανικά μεγέθη του Ομίλου, με ενισχυμένη και ποιοτική κερδοφορία, σημειώνοντας επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη €38,9 εκατ., δηλαδή αύξηση 124%, σε ετήσια βάση.

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έσοδα ανήλθαν στο ποσό των €111,1 εκατ. έναντι των €52,4 εκατ. της αντίστοιχης συγκριτικής περιόδου, που αντιστοιχεί σε αύξηση 112%, σε ετήσια βάση. Σε εξαμηνιαία βάση, αύξηση κατά 97% παρουσίασαν τα καθαρά επαναλαμβανόμενα έσοδα από τόκους Τράπεζας και ανήλθαν σε €78,5 εκατ. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €542 εκατ., στην αύξηση των υπολοίπων του χαρτοφυλακίου ομολόγων και φυσικά τη συγχώνευση των 2 τραπεζών. Τα θετικά αποτελέσματα αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της ορθής στρατηγικής της Διοίκησης της Τράπεζας και θέτουν τα θεμέλια για την επανεκκίνηση της.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο το Β' τρίμηνο ενισχύθηκε κατά 20 μ.β. σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο και ανήλθε στο 2,2%, σημειώνοντας μια από τις καλύτερες επιδόσεις στον τραπεζικό κλάδο.

Παράλληλα αυξήθηκαν και τα Καθαρά Έσοδα από προμήθειες, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €17 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 132% σε ετήσια βάση. Η αύξηση οφείλεται στην αυξανόμενη παραγωγή δανείων, τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών, τις μεταφορές κεφαλαίων αλλά κυρίως στη διαχείριση κεφαλαίων πελατών καθώς και τη συγχώνευση.

Τα κεφάλαια υπό διαχείριση πελατών ανήλθαν σε €810 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 8% από τα τέλη του 2024, με την Τράπεζα να συνεχίζει να διευρύνει το μερίδιο αγοράς της και σε αυτή τη δραστηριότητα.





Η τελική κερδοφορία της Τράπεζας επιβαρύνθηκε από τα έξοδα αναδιάρθρωσης λόγω της συγχώνευσης (ήτοι κόστος εθελουσίας και κλείσιμο καταστημάτων) καταλήγοντας με επαναλαμβανόμενα κέρδη (προ φόρων) ύψους €27,6 εκατ. σε σχέση με τα κέρδη ύψους €1,6 εκατ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Οι ενέργειες αυτές εστιάζουν στον συνολικό εξορθολογισμό κόστους της Τράπεζας, ενώ ήδη συνέργειες κόστους άνω των €14 εκατ. ετησίως έχουν εντοπιστεί και υλοποιηθεί ήδη από το 1ο εξάμηνο του πρώτου έτους μετά τη συγχώνευση.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της CrediaBank καταγράφει σημαντική ενίσχυση και στο Α΄ εξάμηνο του 2025, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να διαμορφώνεται στα €542 εκατ., επιτυγχάνοντας σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο ρυθμό του κλάδου, και την Τράπεζα να κατέχει μερίδιο αγοράς περίπου 11% επί του συνόλου νέας καθαρής πιστωτικής επέκτασης (νέας παραγωγής).

Οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε €1,6 δισ., ποσό που συνιστά την καλύτερη επίδοση πρώτου εξαμήνου ιστορικά για την Τράπεζα. Περίπου 50% των νέων εκταμιεύσεων κατευθύνθηκαν σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις καθώς και σε νοικοκυριά.

Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 6,6 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους, ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 58,3%.

Ο δείκτης NPE της CrediaBank παρέμεινε σε 2,9% έναντι 57,7% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παραμένοντας αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Παρόλο που ο δείκτης Common Equity Tier 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 10,4%, επιβαρυμένος από τα έξοδα αναδιάρθρωσης που ελήφθησαν εμπροσθοβαρώς, αναμένεται να ανακάμψει κατά τα επόμενα τρίμηνα χάρη στην αυξανόμενη λειτουργική κερδοφορία και σειρά άλλων ενεργειών αποεπένδυσης από μη λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 17,3%, κατόπιν της έκδοσης τίτλων Tier 1 (AT1) και Tier II τον Ιούνιο, ασφαλώς επάνω από τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις, με την Τράπεζα να έχει τόσο την απαιτούμενη ρευστότητα όσο και κεφαλαιακή επάρκεια για να συνεχίσει να χρηματοδοτεί απρόσκοπτα την ελληνική οικονομία.

Με αφορμή τα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου του 2025, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, κυρία Ελένη Βρεττού, σημείωσε:

«Για την CrediaBank, το 2025 αποτελεί μια κομβική χρονιά μετάβασης. Μια χρονιά νέας εκκίνησης, όπου η Τράπεζά μας έχει πλέον ξεκάθαρη ταυτότητα, σύγχρονη μορφή και δυναμική παρουσία, ως ένας οργανισμός που συνδυάζει χρηματοοικονομική σταθερότητα με στρατηγικό όραμα και ανθρώπινο πρόσωπο. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025 επιβεβαιώνουν τη σταθερή ανοδική μας πορεία. Δεν αποτελούν μόνο απόδειξη υγιούς ανάπτυξης, αλλά και τεκμήριο ότι η στρατηγική μας ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και δικαιώνει την εμπιστοσύνη των μετόχων, των πελατών και των συνεργατών μας. Με την ολοκλήρωση και της λειτουργικής συγχώνευσης, προσδοκούμε να θέσουμε τις βάσεις για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου μας, προχωρώντας πλέον σε σημαντικές αναβαθμίσεις στο σύνολο της εμπειρίας του πελάτη από κάθε κανάλι και σε κάθε δραστηριότητα. H Τράπεζα «ξανασυστήνεται» με φρέσκο όραμα και με στρατηγική που συνδυάζει αμεσότητα, ευελιξία, διεθνή προοπτική και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα».