Ατμοσφαιρική σκόνη: ο παραβλεπόμενος ύποπτος για την αστική ατμοσφαιρική ρύπανση

Οι πόλεις γίνονται γρήγορα ο καθοριστικός οικιστικός χώρος της ανθρώπινης ζωής. Πάνω από το 55% του παγκόσμιου πληθυσμού ζούσε σε αστικές περιοχές το 2018, ποσοστό που προβλέπεται να φτάσει σχεδόν το 68% έως το 2050, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ).

Ενώ αυτή η άνευ προηγουμένου αστική ανάπτυξη τροφοδοτεί την καινοτομία και την οικονομική δραστηριότητα, ταυτόχρονα αυξάνει την ανθρώπινη έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες στρες και εντείνει τις πιέσεις στο αστικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει υπογραμμίσει τις πολύπλευρες προκλήσεις και τους σοβαρούς κινδύνους που θέτει η κακή ποιότητα του αέρα στις κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες και στην ανθρώπινη υγεία. Παρά το γεγονός ότι οι εκπομπές αερίων όπως NO₂, SO₂, CO₂ και O₃ είναι οι συνήθεις ύποπτοι για την υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα, η πρόσφατη μελέτη μας αναδεικνύει ότι η ατμοσφαιρική σκόνη, που συσσωρεύεται πάνω από τις αστικές περιοχές, αποτελεί έναν επιπλέον και σημαντικό, αν και συχνά παραβλεπόμενο, παράγοντα αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

Ο αντίκτυπος της ορυκτής σκόνης στη δημόσια υγεία αξίζει περισσότερης προσοχής

Μεταξύ των ειδών αερολυμάτων που συμβάλλουν στην υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα, η ατμοσφαιρική σκόνη από φυσικές και ανθρωπογενείς πηγές θεωρείται συχνά λιγότερο σημαντική. Ωστόσο, αυτή η υπόθεση παραβλέπει ένα αυξανόμενο πλήθος ερευνητικών στοιχείων που την συνδέουν με κινδύνους για την υγεία και παραμελεί κρίσιμα δεδομένα.

Καταρχάς, η σκόνη δεν αποτελεί οριακό συστατικό του συνολικού φορτίου αερολυμάτων. Κατά μάζα, είναι ο δεύτερος πιο άφθονος τύπος αερολύματος παγκοσμίως, ξεπερνώντας μόνο τα σωματίδια θαλασσινού αλατιού, και αποτελεί το κυρίαρχο συστατικό του ατμοσφαιρικού φορτίου σε μεγάλες ηπειρωτικές περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι οι φυσικές πηγές – κυρίως άνυδρες και ημιάνυδρες περιοχές – εκπέμπουν περίπου 4.680 τεραγραμμάρια (Tg) σκόνης στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο (1 Tg = 1 δισεκατομμύριο κιλά). Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει όλη τη σκόνη που κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι φυσικές διεργασίες συνεισφέρουν περίπου στα τρία τέταρτα του συνολικού φορτίου σκόνης, ενώ το υπόλοιπο ένα τέταρτο συνδέεται με ανθρώπινες δραστηριότητες, συχνά γύρω από αστικές και βιομηχανικές περιοχές, όπως μεταφορές, ανάπτυξη υποδομών, αλλαγή χρήσης γης, αποψίλωση δασών, βόσκηση και γεωργικές πρακτικές.

Για να το θέσουμε σε προοπτική, η μάζα αυτή αερομεταφερόμενης σκόνης υπερβαίνει 615.000 φορές το ισοδύναμο βάρος του Πύργου του Άιφελ που απελευθερώνεται παγκοσμίως κάθε χρόνο.

Επιπλέον, τα σωματίδια της ατμοσφαιρικής σκόνης δεν έχουν ομοιόμορφο μέγεθος. Πειράματα μεγάλης κλίμακας (σχεδιασμένα για τη λεπτομερή μελέτη των ατμοσφαιρικών ρύπων) που μελετούν τη σκόνη ορυκτών με αερομεταφερόμενα in situ όργανα αποκαλύπτουν ότι τα σωματίδια στα ατμοσφαιρικά στρώματα που μεταφέρονται από τον άνεμο κυμαίνονται σε μεγάλο βαθμό σε μέγεθος λιγότερο από 0,1 μm (περίπου το μέγεθος ενός ιού SARS-CoV-2) έως πάνω από 100 μm (περίπου η διάμετρος μιας ανθρώπινης τρίχας).

Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι τα συσσωρευμένα στοιχεία από επιδημιολογικές μελέτες συνδέουν την αερομεταφερόμενη σκόνη με πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Αν και η χονδρόκοκκη ορυκτή σκόνη θεωρείται συχνά σχετικά ακίνδυνη, προκαλώντας συνήθως ήπιο ερεθισμό του δέρματος ή αλλεργικές αντιδράσεις ακόμη και ύστερα από μεγάλες περιόδους έκθεσης, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική όταν πρόκειται για τα λεπτά σωματίδια. Λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, τα σωματίδια αυτά μπορούν να διεισδύσουν βαθιά στους πνεύμονες, γεγονός που ενδέχεται να πυροδοτήσει αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις, αλλεργικές αντιδράσεις, ακόμη και καρκίνο. Πέρα από αυτές τις άμεσες επιπτώσεις, οι επιστήμονες συνεχίζουν να διερευνούν τον ρόλο της σκόνης ως φορέα βακτηρίων, όπως υποδηλώνουν τα ξεσπάσματα μηνιγγίτιδας στην περιοχή του Σαχέλ.

Λεπτά σωματίδια, μεγάλα ερωτήματα

Αυτές οι ανησυχίες εγείρουν εύλογα μια σειρά ερωτημάτων: σε ποιο βαθμό έχουν μεταβληθεί τα κλάσματα της λεπτόκοκκης και της χονδρόκοκκης σκόνης που μεταφέρονται στην ατμόσφαιρα σε ιδιαίτερα βιομηχανικές και πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες;

Μπορούμε να εντοπίσουμε σαφείς χρονικές τάσεις σε αυτές τις μεταβολές — είτε αυξητικές είτε μειωτικές; Ποιες μεγάλες πόλεις βιώνουν σήμερα ή ενδέχεται να βιώσουν στο άμεσο μέλλον συγκεντρώσεις σκόνης που υπερβαίνουν τα όρια ασφαλείας για την ποιότητα του αέρα που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ);

Μεγαλουπόλεις στο μικροσκόπιο: 15 χρόνια δορυφορικών παρατηρήσεων

Για να κατανοήσουμε καλύτερα πόση σκόνη εισπνέουν στην πράξη οι αστικοί πληθυσμοί, η πρόσφατη μελέτη μας εξέτασε δορυφορικές παρατηρήσεις της Γης που καλύπτουν περίοδο άνω των 15 ετών. Αναλύσαμε τη συσσώρευση και τη χρονική δυναμική της σκόνης στο κατώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας πάνω από την επιφάνεια της Γης σε 81 από τις μεγαλύτερες πόλεις και αστικές περιοχές παγκοσμίως (με πληθυσμό άνω των 5 εκατομμυρίων κατοίκων), όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα και η έκθεση είναι εντονότερες. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν αρκετά σημαντικά συμπεράσματα:

1. Η ατμοσφαιρική σκόνη αποτελεί αναμφισβήτητα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία σε μεγάλο αριθμό αστικών περιοχών σε όλο τον κόσμο. Με βάση τα πληθυσμιακά στοιχεία και τις προβλέψεις που παρέχει ο ΟΗΕ, περίπου 9 στους 10 από τα σχεδόν 800 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στις 81 μεγαλύτερες πόλεις εκτίθενται σε επίπεδα σκόνης που υπερβαίνουν τα ετήσια μέσα όρια ασφάλειας για την ποιότητα του αέρα. Διαμορφώνεται ένα σαφές γεωγραφικό μοτίβο, με τις περισσότερο επιβαρυμένες αστικές περιοχές να εντοπίζονται στη Μέση Ανατολή, την Ινδική υποήπειρο, την Ανατολική Ασία και το Σαχέλ.

2. Τα επίπεδα σκόνης φαίνεται να μειώνονται στις περισσότερες μεγάλες πόλεις. Ωστόσο, αυτά τα φαινομενικά ενθαρρυντικά νέα συνοδεύονται από δύο σημαντικές επισημάνσεις: σε πολλές περιπτώσεις οι τάσεις μείωσης δεν είναι στατιστικά σημαντικές και, επιπλέον, τα συνολικά φορτία σκόνης παραμένουν υψηλά. Με άλλα λόγια, ακόμη και όταν καταγράφονται μειώσεις, δεν είναι βέβαιο ότι μεταφράζονται σε ουσιαστική μείωση του κινδύνου για την υγεία.

3. Κοιτάζοντας προς το εγγύς μέλλον, η πρόκληση είναι απίθανο να εξαφανιστεί. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, οι αστικοί πληθυσμοί σε αυτές τις μεγαλουπόλεις αναμένεται να αυξηθούν, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους στα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Κατά συνέπεια, η ατμοσφαιρική σκόνη θα παραμείνει σημαντικός περιβαλλοντικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Αν και το ατμοσφαιρικό φορτίο ενδέχεται να μειωθεί σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα, η αύξηση του πληθυσμού σημαίνει ότι ενδέχεται τελικά να εκτεθεί σε αυτόν μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων.

Από την επιστήμη στην πολιτική: Η αντιμετώπιση του κινδύνου της αερομεταφερόμενης σκόνης

Σε απάντηση στα αυξανόμενα επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν ότι η αερομεταφερόμενη σκόνη αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, οι χώρες ενισχύουν τη νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα και δρομολογούν εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τη σκόνη.

Προσπάθειες όπως τα SDS-WAS, DANA και CAMS NCP του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, μεταξύ άλλων, αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη συνεργασία για τη βελτίωση της παρακολούθησης, της μοντελοποίησης και της μετατροπής της επιστημονικής γνώσης σε πρακτικές λύσεις. Ταυτόχρονα, οι κυβερνήσεις προχωρούν στην ευθυγράμμιση των κανονισμών με τις συστάσεις του ΠΟΥ.

Για παράδειγμα, η αναθεωρημένη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ποιότητα του Ατμοσφαιρικού Αέρα αναγνωρίζει ρητά τα φυσικά αερολύματα, όπως η σκόνη, ως σωρευτικό κίνδυνο για την υγεία. Συνολικά, η προώθηση της έρευνας, ο συντονισμένος πολιτικός σχεδιασμός και η βελτίωση της νομοθεσίας δημιουργούν μια ισχυρότερη βάση για δράση.

Καθώς η αστικοποίηση επιταχύνεται, η αντιμετώπιση της ποιότητας του αέρα - συμπεριλαμβανομένης της ατμοσφαιρικής σκόνης - καθίσταται κεντρικής σημασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων και τη διασφάλιση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για τις ταχέως αναπτυσσόμενες πόλεις του κόσμου.

*Ο Emmanouil Proestakis δραστηριοποιείται ερευνητικά στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (IAASARS) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), καθώς και στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης (TUC) στα Χανιά. Το άρθρο της αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal, μέσω άδειας Creative Commons, από τον ιστότοπο TheConversation.com.