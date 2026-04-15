«Σύννεφα» πάνω από την αποτίμηση της OpenAI: Η ραγδαία άνοδος της Anthropic προκαλεί τριγμούς στους επενδυτές

Σε αμφισβήτηση τίθεται η κυριαρχία της OpenAI, καθώς η εκρηκτική ανάπτυξη της ανταγωνίστριας Anthropic αναγκάζει τους επενδυτές να επανεκτιμήσουν τα δεδομένα στην αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, η αστρονομική αποτίμηση της OpenAI στα 852 δισ. δολάρια αντιμετωπίζεται πλέον με σκεπτικισμό από μερίδα των επενδυτών της.

Την ώρα που η εταιρεία του Σαμ Άλτμαν προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της εστιάζοντας σε εταιρικούς πελάτες, η Anthropic αναδεικνύεται σε έναν εξαιρετικά απειλητικό αντίπαλο.

Τα οικονομικά μεγέθη της Anthropic προκαλούν αίσθηση στην αγορά, καθώς τα ετήσια έσοδα της εταιρείας εκτοξεύθηκαν από τα 9 δισ. δολάρια στα τέλη του 2025, στα 30 δισ. δολάρια έως τα τέλη Μαρτίου.

Κύριος μοχλός αυτής της ανόδου είναι η τεράστια ζήτηση για τα εργαλεία προγραμματισμού (coding tools) που διαθέτει.

Επενδυτής που διατηρεί μερίδια και στις δύο εταιρείες δήλωσε στους FT πως, για να δικαιολογηθεί ο τρέχων γύρος χρηματοδότησης της OpenAI, θα έπρεπε η αποτίμησή της σε μια μελλοντική IPO να ξεπεράσει το 1,2 τρισ. δολάρια. Υπό αυτό το πρίσμα, η τρέχουσα αποτίμηση της Anthropic στα 380 δισ. δολάρια μοιάζει με «ευκαιρία».

Η μεταβολή του κλίματος αποτυπώνεται καθαρά στη δευτερογενή αγορά, όπου η ζήτηση για μετοχές της Anthropic χαρακτηρίζεται ως «ακόρεστη» και οι μετοχές της OpenAI διαπραγματεύονται πλέον με σημαντική έκπτωση.

Το φάντασμα της «Netscape»

Παρά την πρόσφατη ιστορική χρηματοδότηση των 122 δισ. δολαρίων —τη μεγαλύτερη στην ιστορία για ιδιωτική εταιρεία— την οποία η CFO της OpenAI, Σάρα Φράιαρ προβάλλει ως απόδειξη εμπιστοσύνης, οι αναλυτές παραμένουν διχασμένοι.

Ο Τζάι Ντας, πρόεδρος της Sapphire Ventures, προχώρησε σε μια δυσοίωνη πρόβλεψη, παρομοιάζοντας την OpenAI με τη Netscape. Η Netscape, αν και υπήρξε η απόλυτη κυρίαρχος των browsers τη δεκαετία του '90, τελικά εκτοπίστηκε από τη Microsoft και απορροφήθηκε από την AOL, αποτελώντας πλέον ένα κλασικό παράδειγμα πρωτοπόρου που έχασε τα πρωτεία.