Stellantis: Ανανέωσε η συνεργασία της με την Microsoft - Στο επίκεντρο η ανάπτυξη της AI

Η Stellantis και η Microsoft ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα μια πενταετή στρατηγική συνεργασία με στόχο την από κοινού ανάπτυξη δυνατοτήτων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και της μηχανικής.

Σύμφωνα με τις εταιρείες, στο πλαίσιο της συμφωνίας προγραμματίζονται περισσότερες από 100 πρωτοβουλίες AI, οι οποίες θα αναπτυχθούν από κοινές ομάδες σε τομείς όπως η εξυπηρέτηση πελατών, η ανάπτυξη προϊόντων και οι λειτουργίες.

Μεταξύ των συγκεκριμένων τομέων εστίασης είναι η επικύρωση με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης, η προληπτική συντήρηση και η επιτάχυνση της παράδοσης νέων ψηφιακών λειτουργιών στους πελάτες.

Σύμφωνα με το Reuters, η Stellantis σχεδιάζει να μεταφέρει τα συστήματά της στο cloud Azure της Microsoft, κάτι που αναμένεται να μειώσει το μέγεθος του κέντρου δεδομένων της κατά 60% έως τα τέλη του 2029. Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει επίσης κυβερνοάμυνα βασισμένη στην Τεχνητή Νοημοσύνη για την προστασία των συνδεδεμένων οχημάτων, των δικτύων των εργοστασίων, των συστημάτων πληροφορικής και των ψηφιακών προϊόντων της.

«Μέσω της συνεργασίας μας με τη Microsoft, επιταχύνουμε τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την επιχείρηση», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Νεντ Κούριτ, Διευθύνων Σύμβουλος Μηχανικής και Τεχνολογίας της Stellantis.

Η Stellantis εξοπλίζει επίσης το προσωπικό της με εργαλεία παραγωγικότητας AI στο πλαίσιο της συμφωνίας. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο Copilot Chat, ενώ πραγματοποιείται η αρχική διάθεση 20.000 αδειών χρήσης του Microsoft 365 Copilot σε επιλεγμένες θέσεις, ανέφεραν οι εταιρείες.