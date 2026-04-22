SpaceX: Εξασφάλισε το δικαίωμα να εξαγοράσει τη νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Cursor έναντι 60 δισ. δολαρίων

Η SpaceX ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε το δικαίωμα είτε να εξαγοράσει τη νεοφυή εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Cursor έναντι 60 δισ. δολαρίων μέσα στο 2026, ή να καταβάλει 10 δισ. δολάρια για τη νέα συνεργασία τους, καθώς επεκτείνεται περαιτέρω στην κερδοφόρα αγορά των εργαλείων ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με το AXIOS.

Σημειώνεται πως μαζί με τις OpenAI και Anthropic, η Cursor είναι μία από τις πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις της Silicon Valley που έχει προσελκύσει πλήθος προγραμματιστών χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη για την αυτοματοποίηση της κωδικοποίησης, έναν τομέα όπου οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν βρει εμπορική απήχηση.

Η συμφωνία θα μπορούσε να δώσει στην xAI, την εταιρεία κατασκευής chatbot Grok με την οποία η SpaceX συγχωνεύθηκε τον Φεβρουάριο, μια ισχυρότερη θέση στην αγορά κωδικοποίησης τεχνητής νοημοσύνης, όπου μέχρι τώρα υστερούσε έναντι των ανταγωνιστών της. Παρέχει επίσης στην Cursor μεγαλύτερη υπολογιστική ικανότητα για την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

«Ο συνδυασμός του κορυφαίου προϊόντος της Cursor και της διάθεσής του σε εξειδικευμένους μηχανικούς λογισμικού με τον υπερυπολογιστή εκπαίδευσης Colossus της SpaceX, ισοδύναμο με ένα εκατομμύριο H100, θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε τα πιο χρήσιμα μοντέλα στον κόσμο», ανέφερε η SpaceX σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη.

Ο Colossus είναι το σύμπλεγμα υπερυπολογιστών της xAI στο Μέμφις, το οποίο η εταιρεία έχει παρουσιάσει ως το μεγαλύτερο στον κόσμο. Η εταιρεία έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανακοίνωση έρχεται πριν από την πολυαναμενόμενη είσοδο της SpaceX στο χρηματιστήριο τους επόμενους μήνες, με την εταιρεία να στοχεύει σε αποτίμηση κοντά στα 1,75 τρισ. δολάρια και σε άντληση κεφαλαίων ύψους 75 δισ. δολαρίων, η οποία θα μπορούσε να καταγραφεί ως η μεγαλύτερη δημόσια προσφορά μετοχών στην ιστορία.

Δύο επικεφαλής μηχανικοί προϊόντων της Cursor, μιας νεοφυούς εταιρείας που πωλεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για εργασίες κωδικοποίησης, δήλωσαν τον Μάρτιο ότι εντάχθηκαν στη SpaceX για να συμβάλουν στα σεληνιακά έργα της εταιρείας και στην xAI, τη νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Musk που αποτελεί πλέον μέρος της SpaceX.

Ο Musk καλωσόρισε τους μηχανικούς, Andrew Milich και Jason Ginsberg, λέγοντας: «Τα τροχιακά διαστημικά κέντρα και οι μηχανισμοί μαζικής προώθησης στη Σελήνη θα είναι απίστευτα.»