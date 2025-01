Ο Σερ Πολ Μακάρτνεϊ δήλωσε στο BBC ότι οι προτεινόμενες αλλαγές στο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων θα μπορούσαν να επιτρέψουν την «αρπαγή» τεχνολογίας που θα μπορούσε να καταστήσει αδύνατο για τους μουσικούς και τους καλλιτέχνες να βγάλουν τα προς το ζην.

Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει μια αναθεώρηση του νόμου που θα επιτρέπει στους προγραμματιστές Τεχνητής Νοημοσύνης να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο των δημιουργών στο διαδίκτυο για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των μοντέλων τους, εκτός αν οι κάτοχοι των δικαιωμάτων το απορρίψουν.

Σε μια σπάνια συνέντευξη για την Κυριακή στη Λάουρα Κουένσμπεργκ, ο Σερ Πολ δήλωσε ότι «όταν ήμασταν παιδιά στο Λίβερπουλ, βρήκαμε μια δουλειά που αγαπούσαμε, αλλά επίσης πλήρωνε τους λογαριασμούς», προειδοποιώντας ότι οι προτάσεις θα μπορούσαν να αφαιρέσουν το κίνητρο για τους συγγραφείς και τους καλλιτέχνες και να οδηγήσουν σε «απώλεια της δημιουργικότητας».

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι στόχος της είναι να παράσχει ασφάλεια δικαίου μέσω ενός καθεστώτος πνευματικών δικαιωμάτων που θα παρέχει στους δημιουργούς «πραγματικό έλεγχο» και διαφάνεια.



Ρίνγκο Σταρ, Πολ Μακάρτνεϊ, Τζον Λένον και Τζορτζ Χάρισον (AP Photo)

Ο Σερ Πολ, ένα από τα δύο εναπομείναντα μέλη των Beatles, δήλωσε: «Υπάρχουν νέα παιδιά, κορίτσια, που ανεβαίνουν και γράφουν ένα όμορφο τραγούδι και δεν τους ανήκει και δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Και όποιος θέλει μπορεί να το σκίσει».

«Η αλήθεια είναι ότι κάπου πάνε τα λεφτά... Κάποιος πληρώνεται, οπότε γιατί να μην είναι αυτός που κάθισε και έγραψε το Yesterday;»

Ο ίδιος απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση να ξανασκεφτεί τα σχέδιά της, λέγοντας: «Εμείς είμαστε ο λαός, εσείς είστε η κυβέρνηση! Υποτίθεται ότι πρέπει να μας προστατεύετε. Αυτή είναι η δουλειά σας».

«Οπότε ξέρετε, αν περάσετε ένα νομοσχέδιο, βεβαιωθείτε ότι προστατεύετε τους δημιουργικούς στοχαστές, τους δημιουργικούς καλλιτέχνες, αλλιώς δε θα τους έχετε».

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου διεξάγει επί του παρόντος διαβουλεύσεις σχετικά με προτάσεις που θα επιτρέπουν στις εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης να χρησιμοποιούν υλικό που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο χωρίς να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα, εάν το χρησιμοποιούν για εξόρυξη κειμένου ή δεδομένων.

Τα προγράμματα δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης εξορύσσουν, ή μαθαίνουν, από τεράστιες ποσότητες δεδομένων όπως κείμενο, εικόνες ή μουσική στο διαδίκτυο για να δημιουργήσουν νέο περιεχόμενο που μοιάζει σαν να έχει δημιουργηθεί από άνθρωπο.

Οι προτάσεις θα έδιναν στους καλλιτέχνες ή τους δημιουργούς μια λεγόμενη «επιφύλαξη δικαιωμάτων» - τη δυνατότητα εξαίρεσης.

Όμως οι επικριτές του σχεδίου πιστεύουν ότι δεν είναι δυνατό για έναν μεμονωμένο συγγραφέα ή καλλιτέχνη να ενημερώσει χιλιάδες διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης ότι δεν επιθυμεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενό του με αυτόν τον τρόπο ή να παρακολουθεί τι έχει συμβεί στο έργο του σε ολόκληρο το διαδίκτυο.





Ο Σερ Πολ Μακάρτνεϊ στο Κορόνα μουσικό φεστιβάλ στο Μεξικό, Νοέμβριος του 2024, AP Photo/Eduardo Verdugo

Μια εναλλακτική πρόταση για τους καλλιτέχνες να επιλέγουν να δίνουν την άδειά τους για τη χρήση του περιεχομένου τους θα υποβληθεί στη Βουλή των Λόρδων από την ομότιμη βαρόνη Κίντρον αυτή την εβδομάδα.

Ο Τομ Κίελ, διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού της μουσικής βιομηχανίας UK Music, δήλωσε: «Τα κυβερνητικά σχέδια για την αλλαγή της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων ώστε να διευκολυνθούν οι εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης να χρησιμοποιούν τη μουσική καλλιτεχνών, συνθετών και μουσικών εταιρειών χωρίς την άδειά τους θέτουν τη μουσική βιομηχανία σε τεράστιο κίνδυνο».

«Θα ήταν ένα άγριο ποντάρισμα εναντίον του δημιουργικού τομέα που ήδη συνεισφέρει πάνω από 142,58 δισ. ευρώ στην οικονομία και θα ήταν αντιπαραγωγικό για τις αναπτυξιακές φιλοδοξίες της ίδιας της κυβέρνησης».

«Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι οι δημιουργοί μπορούν ουσιαστικά να «εξαιρεθούν» από την εκπαίδευση της εργασίας τους από συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και έτσι αυτή η προφανής παραχώρηση δεν παρέχει καμία καθησυχαστική λύση σε όσους εργάζονται στη μουσική».

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι η μουσική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου είναι «πραγματικά παγκόσμιας κλάσης» και έχει παράγει «μερικούς από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες στην ιστορία».

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε ξεκινήσει διαβούλευση για να διασφαλίσουμε ότι το πλαίσιο πνευματικών δικαιωμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου προσφέρει ισχυρή προστασία για τους καλλιτέχνες όσον αφορά την ΤΝ», ανέφεραν.

«Στόχος μας είναι να παράσχουμε ασφάλεια δικαίου μέσω ενός καθεστώτος πνευματικών δικαιωμάτων που παρέχει στους δημιουργούς πραγματικό έλεγχο, διαφάνεια και τους βοηθά να αδειοδοτούν το περιεχόμενό τους».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση «επιθυμεί να ακούσει τις απόψεις της μουσικής βιομηχανίας σχετικά με αυτές τις προτάσεις» και ότι «θα προχωρήσει μόνο όταν θα είμαστε βέβαιοι ότι παρέχουμε σαφήνεια, έλεγχο και διαφάνεια για τους καλλιτέχνες και τον κλάδο, παράλληλα με την κατάλληλη πρόσβαση σε δεδομένα για τους καινοτόμους της ΤΝ».

Το 2023, ο Σερ Πολ και ο συνάδελφός του Σερ Ρίνγκο Σταρ χρησιμοποίησαν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να εξάγουν τα φωνητικά από ένα ημιτελές demo που άφησε ο Τζον Λένον και να δημιουργήσουν ένα νέο τραγούδι, το Now and Then.

Το τραγούδι, που χαρακτηρίστηκε ως η τελευταία κυκλοφορία των Beatles, απέσπασε ευρεία επιδοκιμασία και ήταν υποψήφιο για δύο Grammy και ένα Brit award.

Ο Σερ Πολ ολοκλήρωσε πρόσφατα την περιοδεία του Got Back, κατά την οποία ο 82χρονος έπαιξε στη Γαλλία, την Ισπανία και τη Βραζιλία, πριν καταλήξει στην O2 Arena του Λονδίνου.